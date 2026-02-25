Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Türkiye’de yaşamak, dar gelirli için hiç böylesine zor olmamıştı. Tenceresini kaynatmakta, evine ekmek götürmekte zorlanan, vatandaşlar belediyelerin dayanışma merkezlerine akın ediyor

HAYAT HER GÜN DAHA DA ZORLAŞIYOR

İktidarın ‘Ekonomimiz iyi’ diyerek çizdiği pembe tabloyla vatandaşın yaşadıkları uyuşmuyor. Dar gelirli vatandaşların pazarlarda ezik, çürük meyve sebze almak için havanın kararmasını beklediği ülkede, insanlar ev kirasını ödeyemediği için otogarlarda sabahlıyor. Ramazan’da iftar çadırlarında, ucuz kıyma satan mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşuyor. Birçok belediye de aşevleri aracılığıyla vatandaşa ücretsiz yemek veriyor. Bunlardan birisi de geçim sıkıntısı yaşayan yüzlerce yurttaşın sofrasına destek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Konak’taki Bizizmir Dayanışma Merkezi.

BURADAN YEMEK ALMASAM AÇIM

Merkezden yararlanan 53 yaşındaki Zülfü Erbap, "Burası fakir fukaranın faydalandığı, iyi bir yer. Bizleri bu duruma düşürenler utansın. Benim şu anda hiçbir gelirim yok. Hiçbir gelirim olmadığı için yemek alıyorum buradan. Ama emekli olanlar da yemek alıyor. Çünkü şartlar kötü. Buradan yemek almasam açım” dedi. Emekli Salih Arıkan ise “Bazen az geliyor yemekler, yetmiyor, çünkü almak isteyen çok kişi var. Belediyenin yemek hizmeti olmasa batarız. Ya da alacağız bir gevrek, akşama kadar kemireceğiz. Yoksa durumumuz gerçekten çok kötü” diye konuştu.

TENCEREYE TAŞ DOLDURUR KAYNATIRDIK

Her gün dayanışma merkezinden evi için yemek alan Arife Çelik ise “Benim eşim emekli. Hurda topluyor sokakta. Önceden utanıyordum buralara gelmeye” dedi. Bülent Özvardar isimli vatandaş da “İlk başlarda 100 kişiydik şimdi 300 kişiyi geçtik. Her gün buradayız. Geçim sıkıntısıyla boğuşuyoruz. Aşevinden yemeğimi alıp eve götürüyorum. Çoluğumuzu çocuğumuzu, torunlarımızı besliyoruz buradan" ifadelerini kullandı. 72 yaşındaki Gazi Gündoğdu, “Ücretsiz yemek olmasa mutfağımızda tencere zor kaynardı. Taş doldurur kaynatırdık” değerlendirmesi yaptı.