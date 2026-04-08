Kamuflaj giymiş 3 IŞİD’li ortalığı kana bulamak için yoğun kalabalığın olduğu bölgede uzun namlulu

silahlarla polislere ateş açtı. Çıkan çatışmada 3 teröristten biri ölü, kardeş olan ikisi yaralı ele geçirildi.

UYUŞTURUCU BAĞLANTISI

IŞİD üyesi üç terörist, kiralık bir otomobille geldikleri levent’te İsrail Başkonsolosluğu ve birçok iş merkezinin de bulunduğu bölgede polise ateş açtı. Çatışmanın ardından saldırganlardan biri ölü, 2’si yaralı ele geçirildi. Hain saldırıda 2 polis de yaralandı. İçişleri Bakanlığı, “Teröristlerin İzmit’ten araç kiralayarak İstanbul’a geldikleri belirlenmiştir. Ölü olarak ele geçirilen Yunus E. S.’nin dini istismar eden terör örgütüyle irtibatı olduğu, yaralı olarak ele geçirilen Onur Ç. ve Enes Ç. isimli diğer iki teröristin kardeş olduğu ve Onur Ç.’nin uyuşturucu kaydı bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır. Etkisiz hale getirilen 3 terörist arasında yoğun dijital haberleşme tespit edilmiştir” açıklaması yaptı.

KONSOLOSLUK FAALİYETİ YOK

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile birlikte yaralı polisleri hastanede ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül de bölgede Yapı Kredi ile iş yerlerinin, arka tarafta ise İsrail Konsolosluğu’nun bulunduğunu aktararak, “Konsoloslukta yaklaşık 2 buçuk yıldır herhangi bir faaliyet yok. Yani dolayısıyla da burada konsoloslukta devam eden bir çalışma ya da yaşayan herhangi bir diplomatik görevli bulunmuyor. Burası zaten ana yol, dolayısıyla da her gün binlerce, on binlerce aracın geçtiği bir yer. Araçla gelmişler, uzun namlulu silahları, tabancaları var. Bu büyük saldırı, polisimizin tedbirleri, önlemleri sayesinde olabildiğince hafif şekilde atlatıldı. Provokasyon kokan bir hareket” açıklaması yaptı.

SALDIRIYA İLİŞKİN 3 GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıya ilişkin bir başsavcı vekili ile iki Cumhuriyet savcısı görevlendirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince yapılan çalışmalarda da olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekipleri, saldırganların olay yerine geldiği araçta da inceleme yaptı.