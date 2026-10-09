Kaynak: Haber Merkezi

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

4 katı kaçak 7 katlı binanın 3 katının çökmesiyle facia yaşandı. iBB Başkanvekili Aslan, kentte bunun gibi 100 bin dönüştürülmesi gereken bina olduğunu belirterek sorun çözülmezse İstanbul daha büyük felaketlerle karşılaşabileceğini söyledi.

KOLONLAR DÖKÜLÜYORDU

Maltepe’de katlı binanın alt 3 katının çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise enkaz altında kaldı. Kurtarma çalışmaları sürerken bir de yangın çıktı. 4 katının kaçak olduğu belirlenen binada çökmeden önce çatlaklar oluştuğu öğrenildi. Binada deposu bulunan Yahya Polat, “Kolonlar falan bayağı bir sıkıntılıydı, dökülüyordu. Biz de bir an önce çıkmak istiyorduk ama fırsat olmadı” dedi. Binanın mimar ve şantiye şefi de gözaltına alındı.

RİSKLİ BİNALARDA OTURULMASIN

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, “İstanbul bir deprem bölgesi zaten ve çok eski binalar var. Bu bina 1987 yılında yapılmış. Bodrum, zemin kat ve artı 1 2 kat... Bugünün mühendisliği ve o günün imar planları gereği doğru bir bina yapılmış fakat sonradan ilave katlar çıkarılmış. Yurttaşlarımız da bu tür riskli binalarda oturmamalı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, Valilik olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız olarak bu işi artık kökten çözmeliyiz” dedi.

99 ÖNCESİ BİNALAR YIKILMALI

Aslan şunları söyledi: ‘Yarısı Bizden’ kampanyasıyla yaklaşık 550 bin bağımsız bölüm dönüştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla çok ciddi bir dönüşüm var. Ama bu yetersiz. ‘Benim evim 90 metrekareydi, 85 metrekareye düştü’ psikolojisinden kurtulmalıyız. Devlet ve millet el ele tutuşacak. Başka çözüm yolu yok bunun. Çünkü 99 öncesi yapılan binalar var ve bu binaların yaklaşık 100 bini hâlâ dönüşmemiş durumda. Çözülmezse felaket olur.