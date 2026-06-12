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Mutlak butlan kararı sonrası başlayan, Özel’e yakın 9 milletvekili için istenen ihraç talebiyle doruğa ulaşan CHP’deki gerilim Pm’den istifalarla yeni bir aşamaya taşındı. Ancak kurultay için yeşil ışık yanmadı.

TÜZÜĞE GÖRE PM DÜŞTÜ

Özgür Özel’e yakın 57 kişilik Parti Meclisi’nin 28 üyesi istifa etti. Özgür Özel’in iletişim hesabından yapılan açıklamada, bu istifalarla birlikte Parti Meclisi (PM) üye sayısının CHP Tüzüğü’nde belirtilen sınırın altına düştüğü ve bu nedenle hem PM’nin hem de PM içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) resmen düşmüş olduğu belirtildi. Açıklamada, PM üye sayısının 40’ın altına düşmesi nedeniyle 45 gün içinde kurultaya gidilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı. CHP’li Zeynel Emre de

“Kurultayın toplanmaması suçtur. Partiyi kurultaya götürmek dışında hiçbir işlem yapamazlar”

diye konuştu.

BÖYLE DEVAM EDECEK

Bu gelişmeler yaşanırken PM, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi’nde toplandı. Toplantı sonrası konuşan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, “PM eksik toplandı. İstifa ettiğini belirten arkadaşlarımız oldu. Tam bir PM toplantısı yapmayı umuyorduk ama olamadı. PM’nin katılanlarla yoluna devam edeceğiyle ilgili yargı kararı var. PM’nin kaç kişi olduğunun bir önemi yok. Tüzüğümüzdeki

amir hüküm 40 sayısının altına düşüldüğünde yedekler geldikten sonra bile 3/2 çoğunluğunun

altına düşülmesi hükmünün burada uygulanamayacağı çok açık. PM katılanlarla devam edecek” ifadelerini kullandı.

TEDBİR VAR, KURULTAY OLMAZ

Müslim Sarı, “Parti Meclisi’ne verilen istifalar yargı kararına direnmektir. PM’yi işlevsiz kılmaktır.

Ancak PM işlemine devam edecek. Bu siyasi müdahaleden kurtulmanın tek yolunun kurultay olduğunu düşünüyoruz. Olağan Kurultay takvimi oluşturma kararı aldık. Ancak tedbir kararı nedeniyle takvim belirleyemiyoruz” diye konuştu. Müslüm Sarı, ihraçlarla ilgili olarak hangi maddelerin işletildiğine

ilişkin de “Bütün hukuki argümanlar var. CHP Tüzüğünün 68/1 fıkrası B, S ve G bentleriyle, TBMM Grup iç yönetmeliğinin 24’üncü maddesi” dedi.

TBMM TARAF OLMAYACAK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası yaşanan grup ve makam odası tartışmalarına ilişkin soruları yanıtladı. TBMM Başkanlığı’nın hareket alanının Meclis İçtüzüğü, siyasi partilerin kendi tüzükleri ve grup iç yönetmelikleriyle sınırlı olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin herhangi bir partinin iç ihtilafında taraf olması asla mümkün değildir, asla düşünülemez. Herhangi bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni taraflardan birisinin kendi tarafına çekme çabaları da hiçbir şekilde sonuç vermez” ifadelerini kullandı.

KAYYUM ATANAN KİŞİYİ KINIYORUM

68’i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası’nda söz alan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu eylemlerin

hiçbir hukuki yanı, hiçbir idari yanı olmadığını düşünüyorum. Ve bunun bu kadar kamuoyuna açık bir şekilde duyurulduktan sonra kılını dahi kıpırdatmayan ve kıpırdatamayacağını bildiğim bakanları da kınıyorum. Aynı şekilde ana muhalefet partisinin başına kayyum atanan kişiyi, siyasi savcıyı da kınıyorum. Hükümetin başındaki kişiyi de kınıyorum” dedi.