EMEKLİNİN TABUTUNA SON ÇİVİYİ ÇAKACAKLAR

Emekli maaşı görüşmelerine, çalışırken hayatını kaybeden emeklilerin fotoğraflarının yer aldığı tabut maketi ve boş tencere ile gelen Veli Ağbaba, “40 haramilere düşen zenginlik, emeklilere düşen ise ölüm” dedi

5 MİLYON EMEKLİ ÇALIŞIYOR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda en düşük emekli maaşının 20 bin TL’ye çıkarılmasına ilişkin AKP’nin getirdiği düzenleme Cumhur İttifakı oylarıyla kabul edildi. Komisyon sırasına üzerinde çalışırken hayatını kaybeden emeklilerin fotoğrafının yer aldığı bir tabut maketi ve boş tencere koyan CHP Komisyon Sözcüsü Veli Ağbaba, "Türkiye'de emeklilerin yaklaşık 5 milyonu zorunlu olarak çalışıyor. Eskiden insanlar emekli olduğunda evini, arabasını alırdı, geçimini sağlardı. Ama 23 yıl sonra geldiğimiz nokta emeklinin tabutu... Bu son çiviyi de AK Parti çakacak" ifadelerini kullandı.

TENCEREDE TAŞ KAYNIYOR

Ağbaba, "Bu bir tabut, burada ölümü beklerken ölen emekliler var. Kimi 78 yaşında, kimi 70 yaşında emekli olmuş, rahat ederim demiş ama geçinemeyince, evine ekmek götüremeyince çalışmaya başlamış. Burada geçinemediği için çalışan ve hayatını kaybeden emekliler var. 40 haramilere düşen zenginlik, emeklilere düşen ise ölüm" dedi. Tencereyi gösteren Ağbaba, "Bunun içinde et, tavuk yok. Bunun içinde taş var, taş. Taş kaynatıyor emekli. Bir de 'Yenir Market' açıldı. Fakir fukara, emekli artık son tüketim tarihi geçmiş gıda ürünüyle buradan beslenmeye çalışıyor, yazıklar olsun" diye konuştu.

UTANÇ VERİCİ BİR DURUM

Emeklilere de çağrıda bulunan Ağbaba, “Kaybedeceğiniz hiçbir şeyiniz yok. Ayağa kalkın ve sesinizi duyurun. Siz bir araya gelmedikçe, el ele kol kola vermeyip sokağa çıkmadıkça bu iktidar sizi duymayacak” dedi. Yeni Yol Partili Sadullah Kısacık da "70-75 yaşındaki insan çalışır mı? Bu utanç verici bir şey. İş kazasına en açık olan insanlar şu anda en tehlikeli işlerde çalışıyor. Bunları biz kendi aramızda tartışmamalıyız, 20 binin yeterli olmadığını hepimiz bilmiyor muyuz? Bir hükümet her ferdine geçinecek asgari maaşı vermek zorundadır” şeklinde konuştu.

TÜRK-İŞ’TEN MECLİS’E MEKTUP: 20 BİN LİRA İLE GEÇİM OLMAZ

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere mektup gönderdi. Mektupta, “Ankara'da dört kişilik bir ailenin yalnızca aylık gıda harcaması 30 bin 143 liraya ulaşmıştır. Bu tutar yalnızca mutfak masrafını ifade etmekte olup, barınma, enerji, ulaşım, sağlık ve diğer zorunlu giderler buna dahil değildir. Bu koşullar altında milyonlarca emeklinin 20 bin lira ile yaşamını sürdürmesi beklenemez. Açlık sınırının altında maaş olmaz" denildi.

EMEKLİLER KENDİLERİNİ ZİNCİRE VURDU...

Ankara Sakarya Caddesi’nde eylem yapan emekliler kendilerini zincirledi. Eylemde konuşan DİSK Emekli Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender, “Bize yıllardır ‘Bütçede kaynak yok’, ‘Kemer sıkın’ masallarını anlatanlara sesleniyoruz: Yalan söylüyorsunuz. Kaynak var, ama bu kaynak emekliye değil, bir avuç ranta ve faiz lobisine akıtılıyor” dedi.

76 YAŞINDAKİ EMEKLİYİ DEPODA YATMAK ZORUNDA BIRAKANLAR UTANSIN

76 yaşındaki emekli Niyazi Yıldız, "29 yıl devlet memurluğu yaptım. 22 bin 600 lira alıyordum. Şimdiki artışı bilmiyorum. Burada oturduğum yer depo. Malzeme var içerisinde. Esnafın birisi depo olarak tutmuş. 40 bin lira. 30 bin lirasını o veriyor. 10 bin lirasını da ben veriyorum. Depoda yatıyorum depoda" dedi. Aldığı bir somun ekmeğin yarısını gösteren Yıldız, yarım ekmeği peynir ile yiyeceğini anlatarak, "Ben girmişim 76 yaşına. Nasıl çalışacağım? Gasp mı, soygun mu yapalım? Esrar, eroin mi satalım, ne yapalım" ifadesini kullandı.

MEMUR-SEN’DEN ‘ÜCRET REFORM" TALEBİ

Memur-Sen, 2026 yılının ilk maaş gününde Türkiye'nin tüm illerinde eylem için caddelere ve sokaklara çıktı. Ankara'daki eylemin durağı ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önü oldu. Burada konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Maliye Bakanlığı önünde "Kamuda ücret reformu İstiyoruz. Ücrette denge, gelirde adalet, kamuda çalışma barışını sağlayacak huzur istiyoruz" dedi.