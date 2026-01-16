Mardin’in Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan silahlı saldırı paniğe neden oldu. Ceylanpınar kara yolu üzerindeki aynı aileye ait dört iş yerine, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından otomatik silahlarla ateş açıldı.

Saldırı sırasında çıkan mermiler, park halindeki bir TIR ile şehir içi yolcu minibüsüne de isabet etti.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, çok sayıda boş kovan toplandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerleri ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.