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Eğitimde yıl sonu değerlendirmesini MEB önünde açıklayan Eğitim-İş Başkanı Kadem Özbay, Bakan Yusuf Tekin’e seslenerek “Çocuğunu gönderdiğin özel okulda ne varsa devlet okulunda da onu istiyoruz” dedi

TEBEŞİR KIRDILAR

Eğitim-İş, Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmak istedi. Ancak polis engellemesiyle karşılaştılar. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve eğitimciler oturma eylemi yaparak buna tepki

gösterdi. Gelişmelerin ardından eğitimcilerin Milli Eğitim Bakanlığı önüne gitmelerine izin verildi. Kadem

Özbay, beyaz öğretmen önlüğü, okul temizlik görevlisi önlüğü, boş öğrenci çantası, temizlik malzemeleri ile içi çöp dolu torba ve kova kullanarak eğitimdeki sorunlara dikkati çekti. Eğitimciler ise ellerindeki tebeşirleri kırarak Bakan Yusuf Tekin’i protesto etti.

ÇÜRÜME VE ÇÖKÜŞ

Özbay, “Buradan Bakan Tekin’e açıkça sesleniyoruz: Siz başarı masalları anlatırken biz 4 ayda 3 öğretmenimizi ve 10 öğrencimizi kaybettik. Döneminizde MESEM’lerde 19 öğrencimizi kaybettik. Okula

yalnızca kamera ve kapıya birilerini koymakla sorun çözülmüyor. Okullar ideolojik kuşatmayla karşı karşıya. Okullarda pedagojik cinayet işleniyor. 100 çocuktan 17’sinin okul dışına itildiği görünüyor. Çocuklar geleceksizleştirildi. Eğitimin durumu bu. Bu yıl yaşadıklarımız eğitimdeki çürüme ve çöküşü çok net ortaya koydu” dedi.

KARNEYİ HAK ETMİYOR

“Bakana karne getirmedik. Okulda öğretmen ve öğrencinin öldüğü bir ülkede bu bakan karneyi değil buradan gitmeyi hak ediyor” diyen Özbay, eğitimde ayrımcılığın, ülke geleceğine darbe olduğunu belirterek, “Bakan Tekin’e diyoruz ki: Çocuğunu gönderdiğin özel okulda ne varsa devlet okulunda da

onu istiyoruz. Kapıda güvenlik okul içinde revir ve rehber öğretmen istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklama sonrasında eğitimde şiddetin sona ermesi talebiyle hazırlanan rapor ve imzalar Milli Eğitim

Bakanlığı’na teslim edildi.