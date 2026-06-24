Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Emekli ve asgari ücretli için yaşamak her gün daha da zorlaşıyor. Meyveyi, sebzeyi gramla almak zorunda kalan vatandaş, eti ise unuttu. Yemeğe koku, tat versin diye kasaptan 50 liralık, 100 liralık et isteyenler var.

GEÇİM ARTIK ÇOK ZOR OLDU

Ekonomik kriz özellikle dar gelirli vatandaşlara ağır darbe indirdi. 20 bin lira düşük maaşla yaşam savaşı veren emekliler, 28 bin lira asgari ücretle ay sonunu getiremeyen çalışanlar için gıdaya ulaşım iyice güçleşti. Meyve, sebzeyi gramla almak zorunda kalan vatandaş, eti ise unuttu. Bir kasap, “Bir kilo et şu anda bin TL, bin 100 TL. Millet tavuğa yöneldi, tavuğun kilosu da 300-400 TL’ye çıktı. Geçim çok zor oldu. Satışlarımız bayağı düştü. Yani millet alamıyor, gerçekten sıkıntılı. Bu şekil giderse millet artık

tavuk değil de, bence maydanoz yiyemez. Bizden 100 liraya, 50 liraya et isteyenler var” dedi.

ÇOĞU ETİ KEMİKLİ SATIYORUZ

Başka bir kasap ise, “Satışlarımız baya düştü eskisi gibi değil. Çoğu yurttaş yarım kilo et istiyor. Vatandaşın parası olmadığı için çoğu eti kemikli satıyoruz. Hayat şartları baya zor. Emekli dükkanın önünde geçiyor. Kemal Sunal’ın bir filmi vardı eskiden ekmeğini cama banıyordu. Emekli şu an o vaziyette. Yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı. Et alamadıklarını çünkü çok pahalı olduğunun altını çizen vatandaş da, “Et alamıyoruz çünkü gücümüz yetmiyor. Alırsak da çok az alıyoruz. O da senede 2-3 defa, yemeklik alıyoruz” sözleriyle krizin kendilerini nasıl vurduğunu anlattı.

AĞLAYACAK DURUMDAYIZ

“Et dediğiniz şeyi alamaz olduk” diyen bir vatandaş, 20 bin lira emekli maaşı aldığını, 15 bin lira kira verdiğin belirterek, yaşadığı zorlukları anlatarak, “Eti az az, dirhem dirhem sadece yemeklere koku, tat versin diye kullanıyoruz. Biz niçin bunları yaşıyoruz? Tarım ülkesiyiz. Besili hayvanlarımız çok, alanlarımız geniş ama neden bunlar ithal oldu? Neden dışarıdan ithal et yemek zorunda kalıyoruz?” ifadelerini kullandı.

Emekli bir başka vatandaş da, “Oturup ağlayacak durumdayım. Geçimimizi nasıl sağlayacağız? Hayatımızda hiç böyle zor bir duruma düşmemiştik” diye konuştu.