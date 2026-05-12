Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

İstanbul’dan Van’a kişi başı otobüs bileti 3 bin 500 lira, Rize’ye bin 850 lira, Muğla’ya bin 400 lira. Aile olarak bayram için gidiş dönüş bilet fiyatı 35 bin liraya kadar ulaşırken, vatandaş bunun altından nasıl kalkacağını kara kara düşünüyor

EMEKLİNİN MAAŞI YETMİYOR

İstanbul’da vatandaşlar, bayram tatilinin hafta sonuyla birleşmesi sonucu 9 güne uzaması üzerine, şehir dışında tatil hesapları yapıyor. Ancak, bu tuzluya mal olabilir. Örneğin, 5 kişilik bir ailenin İstanbul’dan Van’a kişi başı 3 bin 500 lira bilet fiyatıyla gidiş-dönüş masrafı 35 bin liraya çıkarken, aynı aile kişi başı ortalama bin 850 lirayla Rize’ye gidiş-dönüş toplamda 18 bin 500 liraya, Muğla’ya kişi başı bin 400 liradan gidiş-dönüş 14 bin liraya, Edirne’ye ise kişi başı 700 liradan toplamda gidiş-dönüş olmak üzere 7 bin liraya ulaşabiliyor. Esenler Otogarı’nda Milas’a gidiş dönüş bileti aldığını söyleyen bir vatandaş, “Benim gibi emekliler için seyahat pahalı” sözleriyle durumu özetledi.

TATİL YAPMA İMKANIM ZOR

Kızını İzmir’e göndermek için aldığı biletin 595 liraya olduğunu belirten bir kişi, “Geçen sene 350 lira civarındaydı. Ben de bayramda memleketim Çanakkale’ye gitmeyi düşünüyorum. Kendi aracımla gideceğim ancak bu akaryakıt artışları çok zorluyor. Bakalım düşünüyoruz” dedi. Bir başkası, “Hastam olduğu için İzmir’e gidiyorum. Aldığım emekli maaşım göz önünde bulundurulduğunda fiyatlar pahalı. Geçen sene daha uygundu. Tatil yapma imkanım çok zor. Yani evde oturacağız” diye konuştu. Bir diğeri, “Memleketimden İstanbul’a gelene kadar 2 bin lira param gitti” diye yakındı. Bir başkası da “Mecbur olmasam, şehir dışına çıkmazdım” şeklinde konuştu.

OTOBÜSÇÜLER DE İSYAN EDİYOR

Yazıhane çalışanı Mustafa Güneşli ise “Otobüsçüler isyanda. Mazot fiyatı aldı başını gitti. Şimdi çoğu otobüsçüler gidip gelmiyor. Bilet fiyatları geçen yıla göre, mazot 38 liraydı, biz yolcuyu bin 500 liraya taşıyorduk. Bu yıl mazot 80 liraya dayandı, 2 bin liraya yolcuyu götürüyoruz. Mazotta yüzde 100 artış var ama bilette yüzde 25-30 oranında bir artış oldu. Bu durum bizi kurtarmıyor. Hep zarar” dedi. Otobüs firması yetkilisi Mehmet Ali Küçükaslan da “Geçen seneye oranla yüzde 30-40 oranında bir artış var fiyatlarda. Bu artışın nedeni yüzde 90 oranında akaryakıttaki yükselişten kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.