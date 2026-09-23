Yeniçağ Gazetesi
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Yeni tarife belli oldu: Akaryakıta indirim geliyor

Üst üste gelen zamların ardından sürücülere nefes aldıracak bir haber geldi. Akaryakıta bu gece yarısından itibaren indirim bekleniyor.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Yeni tarife belli oldu: Akaryakıta indirim geliyor - Resim: 1

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre motorine bu gece yarısı indirim gelecek. Geçtiğimiz hafta 100 lirayı aşan motorinde yeni tarife de belli oldu.

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Yeni tarife belli oldu: Akaryakıta indirim geliyor - Resim: 2

Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirimle birlikte motorinin litre fiyatında önemli bir düşüş yaşanacak. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin grubunda 5,57 TL'lik indirim bekleniyor.

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Yeni tarife belli oldu: Akaryakıta indirim geliyor - Resim: 3

İNDİRİM 24 EYLÜL'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Beklenen indirimin gerçekleşmesi halinde yeni fiyatlar 24 Eylül 2026 Perşembe gününden itibaren pompaya yansıyacak.

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Yeni tarife belli oldu: Akaryakıta indirim geliyor - Resim: 4

Motorine yapılması beklenen 5,57 TL'lik indirimle birlikte litre fiyatları birçok kentte yeniden aşağı çekilecek.

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Yeni tarife belli oldu: Akaryakıta indirim geliyor - Resim: 5

İSTANBUL'DA 90,86 TL'YE GERİLEYECEK

İndirimin pompaya yansımasının ardından motorinin litre fiyatının İstanbul'da 90,86 TL'ye gerilemesi bekleniyor.

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Yeni tarife belli oldu: Akaryakıta indirim geliyor - Resim: 6

Başkent Ankara'da ise motorinin litre fiyatının 91,87 TL seviyesine düşeceği öngörülüyor.

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Yeni tarife belli oldu: Akaryakıta indirim geliyor - Resim: 7

İZMİR'DE 92,26 TL OLACAK

Motorinin litre fiyatının indirim sonrasında İzmir'de 92,26 TL, doğu illerinde ise 93,06 TL seviyesine gerilemesi bekleniyor.

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Yeni tarife belli oldu: Akaryakıta indirim geliyor - Resim: 8

Akaryakıt fiyatları şehirler, ilçeler ve dağıtım şirketlerine göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

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Yeni tarife belli oldu: Akaryakıta indirim geliyor - Resim: 9

BENZİNDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Motorin grubunda 5,57 TL'lik indirim beklentisi bulunurken benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

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