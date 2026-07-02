Markanın gelecek vizyonunu temsil eden "Neue Klasse" teknolojileriyle donatılan ikonik SUV, tarihinde ilk kez tamamen elektrikli bir versiyona (iX5) kavuşurken, sunduğu 845 kilometrelik menziliyle ezber bozuyor.
Otomotiv dünyasında kartlar yeniden dağıtılıyor... Yeni BMW X5 tanıtıldı, menziliyle ezber bozdu: 10 dakikalık şarjla 350 kilometre gidiyor
Alman lüks otomobil üreticisi BMW, tepeden tırnağa yenilenen beşinci nesil X5 serisini resmi olarak tanıttı.Abdullah Kerzi
Alman otomotiv devi BMW, premium SUV segmentindeki amiral gemisi X5'in beşinci neslini görücüye çıkardı.
Markanın "teknoloji esnekliği" stratejisi doğrultusunda geliştirilen yeni X5; benzinli, dizel, hafif hibrit, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli olmak üzere 5 farklı motor seçeneğini aynı anda sunabilen dünyadaki ilk lüks SUV modeli unvanını kazandı.
Serinin ilerleyen dönemlerinde ise hidrojen yakıt hücreli bir seçeneğin (iX5 Hydrogen) aileye dahil edileceği açıklandı.
ELEKTRİKLİ iX5'TEN 845 KİLOMETRE MENZİL VE ULTRA HIZLI ŞARJ
Yeni neslin en dikkat çekici üyesi, tamamen elektrikli ilk X5 modeli olan "BMW iX5 60 xDrive" oldu.
Araçta ilk kez yer verilen 6. nesil eDrive batarya teknolojisi ve silindirik hücre yapısı, WLTP normlarına göre 845 kilometreye varan bir menzil sunuyor.
800V ultra hızlı şarj mimarisi sayesinde araç, sadece 10 dakikalık bir dolumla 350 kilometre menzil kazanabiliyor.
Ayrıca çift yönlü şarj yeteneğiyle donatılan yeni iX5, ihtiyaç anında evler veya elektrikli cihazlar için bir güç kaynağı (jeneratör) olarak da kullanılabiliyor.
HİDROJENLİ SEÇENEK VE GELİŞMİŞ MOTOR REÇETESİ
Klasik içten yanmalı benzinli ve dizel motor seçenekleri, verimliliği artırmak adına 48V hafif hibrit desteğiyle yola devam ediyor.
Şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonlar da batarya dopingi alarak menzillerini artırdı.
İlerleyen süreçte yollara çıkacak olan iX5 Hydrogen ise yeni yassı hidrojen depolama tankı teknolojisi sayesinde, tek bir depo hidrojen dolumuyla 750 kilometreye kadar sıfır emisyonlu sürüş imkanı tanıyacak.
KOKPİTTE BİR İLK: GERÇEK KAYRAK TAŞI VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM
Dış tasarımında monolitik ve güçlü hatları klasik X5 hatlarıyla birleştiren modelde, dikey konumlandırılmış "Iconic Glow" ışıklı böbrek ızgarası ile "double-X" ışık imzası öne çıkıyor.
"BMW Winglets" adlı gizli kapı kolları ise elektrik desteği sayesinde hafif bir dokunuşla kapıların açılmasını sağlıyor.
İç mekanda ise otomotiv dünyasında bir ilke imza atılarak opsiyonel olarak gerçek kayrak taşı ve cam malzemeden üretilen kokpit trimlerine yer veriliyor.
Konsolu boydan boya kaplayan "BMW Panoramic Vision" ekranı, 3D Head-Up Display ve yolcu ekranı kabini tamamen dijital bir yaşam alanına dönüştürüyor.
TÜRKİYE'YE GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU
Ağustos 2026'da ABD'deki Spartanburg fabrikasında seri üretimine başlanacak olan yeni BMW X5'in içten yanmalı motor seçenekleri Kasım 2026'da pazarla buluşacak.
Tamamen elektrikli iX5 ile şarj edilebilir hibrit versiyonlar ise 2027 yılının ilk aylarında yollara çıkacak.
Yeni nesil lüks SUV serisinin 2027'nin ortalarında Türkiye pazarında satışa sunulması bekleniyor.