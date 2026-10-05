Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji Yeni akıllı telefon hem ucuz, hem bataryası devasa: Türkiye’de çok satılıyor

Yeni akıllı telefon hem ucuz, hem bataryası devasa: Türkiye’de çok satılıyor

vivo'nun yeni akıllı telefonu Y600i resmen tanıtıldı. 6,87 inçlik 120 Hz LCD ekran taşıyan model; Snapdragon 4 Gen 2 işlemci, 6 GB RAM, 256 GB depolama ve 8.000 mAh kapasiteli bataryayla geliyor. Telefonun başlangıç fiyatı 300 dolar.

Kaynak: Haber Merkezi
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Yeni akıllı telefon hem ucuz, hem bataryası devasa: Türkiye’de çok satılıyor - Resim: 1

Akıllı telefon pazarındaki ürün gamını genişletmeyi sürdüren vivo, Y serisinin yeni üyesi Y600i'yi tanıttı.

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Yeni akıllı telefon hem ucuz, hem bataryası devasa: Türkiye’de çok satılıyor - Resim: 2

Bütçe odaklı bir model olarak hazırlanan telefonun öne çıkan taraflarından biri yüksek kapasiteli pili oldu.

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Yeni akıllı telefon hem ucuz, hem bataryası devasa: Türkiye’de çok satılıyor - Resim: 3

Cihaz üç farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

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Yeni akıllı telefon hem ucuz, hem bataryası devasa: Türkiye’de çok satılıyor - Resim: 4

Y600i'nin donanımında Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi bulunuyor.

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Yeni akıllı telefon hem ucuz, hem bataryası devasa: Türkiye’de çok satılıyor - Resim: 5

İşlemciye 6 GB LPDDR4X RAM eşlik ederken, kullanıcıların dosya ve uygulamaları için 256 GB UFS 2.2 depolama alanı sunuluyor.

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Yeni akıllı telefon hem ucuz, hem bataryası devasa: Türkiye’de çok satılıyor - Resim: 6

Telefonun işletim sistemi tarafında ise Android 16 temel alınarak geliştirilen OriginOS 6 kullanılıyor.

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Yeni akıllı telefon hem ucuz, hem bataryası devasa: Türkiye’de çok satılıyor - Resim: 7

vivo'nun yeni modelinde görüntü deneyimi için 6,87 inçlik bir LCD ekran tercih edilmiş.

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Yeni akıllı telefon hem ucuz, hem bataryası devasa: Türkiye’de çok satılıyor - Resim: 8

1592 x 720 piksel çözünürlük sunan panel, 120 Hz yenileme hızına sahip.

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Yeni akıllı telefon hem ucuz, hem bataryası devasa: Türkiye’de çok satılıyor - Resim: 9

Ekranın maksimum parlaklık seviyesi ise 1.300 nit olarak belirtiliyor.

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Yeni akıllı telefon hem ucuz, hem bataryası devasa: Türkiye’de çok satılıyor - Resim: 10

Kamera donanımında arka tarafta 50 MP çözünürlüğünde, f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana sensör yer alıyor.

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Yeni akıllı telefon hem ucuz, hem bataryası devasa: Türkiye’de çok satılıyor - Resim: 11

Selfie ve görüntülü görüşmeler için telefonun ön kısmında 8 MP çözünürlüklü kamera bulunuyor.

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Yeni akıllı telefon hem ucuz, hem bataryası devasa: Türkiye’de çok satılıyor - Resim: 12

Y600i'nin pil kapasitesi ise cihazın dikkat çeken donanım özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

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Yeni akıllı telefon hem ucuz, hem bataryası devasa: Türkiye’de çok satılıyor - Resim: 13

vivo, telefonda 8.000 mAh kapasiteli bir bataryaya yer veriyor.

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Yeni akıllı telefon hem ucuz, hem bataryası devasa: Türkiye’de çok satılıyor - Resim: 14

Pil, 44W kablolu hızlı şarjın yanı sıra ters kablolu şarj özelliğini de destekliyor.

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Yeni akıllı telefon hem ucuz, hem bataryası devasa: Türkiye’de çok satılıyor - Resim: 15

Şirket tarafından gerçekleştirilen laboratuvar testlerinde bataryanın dayanıklılığına ilişkin de bir değer paylaşıldı.

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Yeni akıllı telefon hem ucuz, hem bataryası devasa: Türkiye’de çok satılıyor - Resim: 16

Buna göre pil, 1.500 şarj döngüsünün ardından dahi kapasitesinin en az yüzde 80'ini muhafaza edebiliyor.

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Yeni akıllı telefon hem ucuz, hem bataryası devasa: Türkiye’de çok satılıyor - Resim: 17

Üç farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacak olan vivo Y600i için açıklanan başlangıç fiyatı 300 dolar seviyesinde.

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