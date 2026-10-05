Akıllı telefon pazarındaki ürün gamını genişletmeyi sürdüren vivo, Y serisinin yeni üyesi Y600i'yi tanıttı.
Yeni akıllı telefon hem ucuz, hem bataryası devasa: Türkiye’de çok satılıyor
vivo'nun yeni akıllı telefonu Y600i resmen tanıtıldı. 6,87 inçlik 120 Hz LCD ekran taşıyan model; Snapdragon 4 Gen 2 işlemci, 6 GB RAM, 256 GB depolama ve 8.000 mAh kapasiteli bataryayla geliyor. Telefonun başlangıç fiyatı 300 dolar.Kaynak: Haber Merkezi
Bütçe odaklı bir model olarak hazırlanan telefonun öne çıkan taraflarından biri yüksek kapasiteli pili oldu.
Cihaz üç farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak.
Y600i'nin donanımında Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi bulunuyor.
İşlemciye 6 GB LPDDR4X RAM eşlik ederken, kullanıcıların dosya ve uygulamaları için 256 GB UFS 2.2 depolama alanı sunuluyor.
Telefonun işletim sistemi tarafında ise Android 16 temel alınarak geliştirilen OriginOS 6 kullanılıyor.
vivo'nun yeni modelinde görüntü deneyimi için 6,87 inçlik bir LCD ekran tercih edilmiş.
1592 x 720 piksel çözünürlük sunan panel, 120 Hz yenileme hızına sahip.
Ekranın maksimum parlaklık seviyesi ise 1.300 nit olarak belirtiliyor.
Kamera donanımında arka tarafta 50 MP çözünürlüğünde, f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana sensör yer alıyor.
Selfie ve görüntülü görüşmeler için telefonun ön kısmında 8 MP çözünürlüklü kamera bulunuyor.
Y600i'nin pil kapasitesi ise cihazın dikkat çeken donanım özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.
vivo, telefonda 8.000 mAh kapasiteli bir bataryaya yer veriyor.
Pil, 44W kablolu hızlı şarjın yanı sıra ters kablolu şarj özelliğini de destekliyor.
Şirket tarafından gerçekleştirilen laboratuvar testlerinde bataryanın dayanıklılığına ilişkin de bir değer paylaşıldı.
Buna göre pil, 1.500 şarj döngüsünün ardından dahi kapasitesinin en az yüzde 80'ini muhafaza edebiliyor.
Üç farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacak olan vivo Y600i için açıklanan başlangıç fiyatı 300 dolar seviyesinde.