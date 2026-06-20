Yaz sıcaklarında evinizde sık temizlik yapmanın 5 faydası

1. Alerjen ve bakteri istilasına son

Yazın pencereleri sık sık açarız. Bu durum içeriye bol temiz hava soktuğu gibi, polen, toz ve dış ortam kirliliğini de beraberinde getirir. Sık temizlik yapmak, bu alerjenlerin yüzeylere tutunmasını engeller. Ayrıca nemli hava, mutfak ve banyolarda küf ile bakteri oluşumunu hızlandırır; düzenli dezenfeksiyon bu riski sıfıra indirir.