21 Mayıs 2026 Perşembe
Yaşlılar için ücretsiz ulaşım tarihe karışıyor: O tarihten itibaren hepsi para ödeyecek

Şehirde uygulanan 65 yaş altı vatandaşların ücretsiz ulaşım hakkı, mahkeme kararıyla iptal edildi. O tarihten itibaren 65 yaş altı emekliler otobüslerde para ödemeye başlayacak.

Aykut Metehan
Karabük'te uygulanan 65 yaş altı emeklilere ücretsiz ulaşım hakkı, mahkeme kararıyla kaldırılıyor. 1 haziran 2026'dan itibaren Karabük'te ücretsiz ulaşım hakkına sahip olan 65 yaş altı emekli vatandaşların kartları iptal edilecek.

İdare Mahkemesi'nde görülen davada, belediyenin 65 yaş altı emekli vatandaşlara sağladığı ücretsiz ulaşım hakkının iptal edilmesine karar verildi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, mahkeme tarafından verilen yasal kararı uygulamakla yükümlü olduklarını ifade etti. Çetinkaya ayrıca, 65 yaş altı emekliler için yeni bir formül üreteceklerini açıkladı.

65 YAŞ ÜSTÜ MUAF TUTULDU

Yapılan düzenleme kapsamında, 65 yaş üstü vatandaşların mevcut ücretsiz ulaşım haklarının aynen devam edeceği belirtildi. Hakları sona erecek olan 65 yaş altı emekli vatandaşlar için ise Karabük Belediye Meclisi yeni bir çalışma başlattı.

Belediye meclisinin, bu gruptaki vatandaşlar için indirimli bir tarife üzerinde müzakerelerini sürdürdüğü kaydedildi.

BELEDİYEDEN RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Konuya ilişkin olarak Karabük Belediyesi tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kıymetli Hemşehrilerimiz; 2026/171 sayılı mahkeme kararı gereğince, belediyemiz toplu taşıma araçlarında uygulanan 65 yaş altı ücretsiz ulaşım hizmeti, 1 Haziran 2026 tarihi itibarıyla sona erecektir. Hukuki zorunluluk gereği yürürlüğe girecek olan bu düzenlemeyi siz değerli halkımızın bilgisine sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz."

