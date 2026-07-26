Yasemin çiçeğine böyle bakmayan herkes aynı hatayı yapıyor: Yıllarca çiçek açmasının sebebi meğer buymuş

Yasemin çiçeği güneşi seven bir bitkidir. Gün içerisinde en az 4-6 saat dolaylı ya da sabah güneşi alabileceği bir yerde yetiştirilmesi gelişimini olumlu yönde etkiler. Sürekli karanlıkta kalan ortamlarda ise hem büyümesi yavaşlar hem de çiçek sayısı belirgin şekilde azalabilir.