Yasemin çiçeği güneşi seven bir bitkidir. Gün içerisinde en az 4-6 saat dolaylı ya da sabah güneşi alabileceği bir yerde yetiştirilmesi gelişimini olumlu yönde etkiler. Sürekli karanlıkta kalan ortamlarda ise hem büyümesi yavaşlar hem de çiçek sayısı belirgin şekilde azalabilir.
Yasemin çiçeğine böyle bakmayan herkes aynı hatayı yapıyor: Yıllarca çiçek açmasının sebebi meğer buymuş
Yasemin çiçeği, zarif görünümü ve eşsiz kokusuyla evlerin ve bahçelerin en sevilen bitkilerinden biridir. Ancak birçok kişi, bakım yöntemlerini bilmediği için yaseminin zamanla güçsüzleştiğini ya da beklediği kadar çiçek açmadığını fark eder. İşte yasemininize yıllarca çiçek açtıracak o yöntemler...Mina Kaymakçı
Toprağının hava geçirgen ve suyu iyi süzen yapıda olması oldukça önemlidir. Ağır ve su tutan topraklar kök çürümesine neden olabilir. Bu nedenle kaliteli saksı toprağı kullanmak ve saksının altında mutlaka drenaj delikleri bulunmasına dikkat etmek gerekir.
SULAMA VE NEM DENGESİ
Yasemin sulanırken toprağın sürekli ıslak bırakılmaması gerekir. En doğru yöntem, toprağın üst kısmı hafif kuruduğunda sulama yapmaktır. Yaz aylarında su ihtiyacı artarken, kış aylarında sulama sıklığı azaltılmalıdır. Fazla su vermek, susuz bırakmaktan daha fazla zarar verebilir
Nemli ortamları seven yasemin, özellikle sıcak yaz günlerinde yapraklarına ince bir su püskürtülmesinden fayda görebilir. Ancak bu işlem yoğun güneş altında yapılmamalıdır. Aksi halde yapraklarda yanık oluşma riski artabilir.
GÜBRELEME VE BUDAMA
İlkbahar ve yaz aylarında düzenli olarak çiçekli bitkiler için uygun bir gübre kullanılması, daha güçlü dallar ve daha fazla tomurcuk oluşmasını destekler. Gübreleme miktarında aşırıya kaçmamak gerekir; fazla gübre bitkiye faydadan çok zarar verebilir.
Çiçeklenme dönemi sona erdikten sonra yapılan hafif budama, yaseminin daha gür bir form kazanmasına yardımcı olur. Kuruyan, zayıf veya birbirine dolanan dalların temizlenmesi hem bitkinin hava almasını sağlar hem de yeni sürgünlerin gelişimini teşvik eder.
MEVSİMSEL BAKIM ÖNERİLERİ
Kış aylarında hava sıcaklığının çok düştüğü bölgelerde yasemini don olaylarından korumak gerekir. Saksıda yetiştiriliyorsa daha korunaklı ve aydınlık bir alana taşınabilir. Bahçeye dikili olan yaseminlerde ise kök bölgesini malçla örtmek soğuktan korunmasına katkı sağlayabilir.
Yapraklarda sararma, tomurcuk dökülmesi veya gelişimin durması gibi belirtiler görüldüğünde öncelikle sulama düzeni, ışık miktarı ve toprağın durumu kontrol edilmelidir. Bu sorunların büyük bölümü bakım koşulları düzeltildiğinde zamanla ortadan kalkabilir.
Düzenli bakım, doğru sulama, yeterli güneş ışığı ve zamanında budama sayesinde yasemin çiçeği yıllarca sağlıklı kalabilir. Doğru koşullar sağlandığında her çiçeklenme döneminde bulunduğu ortama hem göz alıcı bir görünüm hem de unutulmaz bir koku kazandırarak bakımına gösterilen özenin karşılığını fazlasıyla verir.