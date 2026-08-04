Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Yarı çıplak dehşet saçtı: Kazaya neden oldu: Kaçarken meydan dayağı ile nasibini aldı

Yarı çıplak dehşet saçtı: Kazaya neden oldu: Kaçarken meydan dayağı ile nasibini aldı

Beyoğlu’nda yarı çıplak Ahmet K., motosikletin önüne atlayıp sürücüyü düşürdü; kavga sırasında çevredekiler tarafından duba, sopa ve tekmelerle darbedildi.

Kaynak: DHA
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Yarı çıplak dehşet saçtı: Kazaya neden oldu: Kaçarken meydan dayağı ile nasibini aldı - Resim: 1

Beyoğlu’nda yarı çıplak halde yola çıkan Ahmet K. (30), seyir halindeki motosikletin önüne atladı. Motosiklette bulunan kadın korkuyla olay yerinden kaçarken, yere düşen motosiklet sürücüsüyle Ahmet K. arasında kavga çıktı. Kaçmaya çalışan Ahmet K., otomobilin üzerinde çevredekiler tarafından duba, sopa ve tekmelerle darbedildi. Can havliyle kaçan Ahmet K., otomobilde hasar meydana gelmesi sonucu sürücünün şikayeti üzerine gözaltına alındı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Yarı çıplak dehşet saçtı: Kazaya neden oldu: Kaçarken meydan dayağı ile nasibini aldı - Resim: 2

Firuzağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yarı çıplak halde sokakta dolaşan Ahmet K. aniden seyir halindeki motosikletin önüne atladı. Motosiklette bulunan kadın korkuyla olay yerinden kaçarken, yere düşen motosiklet sürücüsüyle Ahmet K. arasında tartışma başladı.Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet K. olay yerinden kaçmaya başladı.

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Yarı çıplak dehşet saçtı: Kazaya neden oldu: Kaçarken meydan dayağı ile nasibini aldı - Resim: 3
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Yarı çıplak dehşet saçtı: Kazaya neden oldu: Kaçarken meydan dayağı ile nasibini aldı - Resim: 4
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Yarı çıplak dehşet saçtı: Kazaya neden oldu: Kaçarken meydan dayağı ile nasibini aldı - Resim: 5
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Yarı çıplak dehşet saçtı: Kazaya neden oldu: Kaçarken meydan dayağı ile nasibini aldı - Resim: 6
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Yarı çıplak dehşet saçtı: Kazaya neden oldu: Kaçarken meydan dayağı ile nasibini aldı - Resim: 7
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Yarı çıplak dehşet saçtı: Kazaya neden oldu: Kaçarken meydan dayağı ile nasibini aldı - Resim: 8
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Yarı çıplak dehşet saçtı: Kazaya neden oldu: Kaçarken meydan dayağı ile nasibini aldı - Resim: 9
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Yarı çıplak dehşet saçtı: Kazaya neden oldu: Kaçarken meydan dayağı ile nasibini aldı - Resim: 10
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Yarı çıplak dehşet saçtı: Kazaya neden oldu: Kaçarken meydan dayağı ile nasibini aldı - Resim: 11
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