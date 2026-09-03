Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Yaren Leylek Afrika yolunda: Adem Amca'ya veda etmeden gitmedi

Yaren Leylek Afrika yolunda: Adem Amca'ya veda etmeden gitmedi

Bursa’da her yıl Eskikaraağaç Leylek Köyü’ne gelerek balıkçı Adem Yılmaz’la kurduğu dostlukla milyonların sevgisini kazanan Yaren Leylek, güneye göç etmeden önce Adem Amca’ya veda etti.

Kaynak: İHA
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Yaren Leylek Afrika yolunda: Adem Amca'ya veda etmeden gitmedi - Resim: 1

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü’nde yıllardır süren Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz dostluğunda bir göç mevsimi daha bitti.

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Yaren Leylek Afrika yolunda: Adem Amca'ya veda etmeden gitmedi - Resim: 2

Sabah saatlerinden itibaren yuvasında görülmesi beklenen Yaren Leylek, gün içerisinde Adem Yılmaz’la vedalaşarak güneye doğru kanat çırptı.

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Yaren Leylek Afrika yolunda: Adem Amca'ya veda etmeden gitmedi - Resim: 3

Yaren’in göçü öncesinde yaşanan duygu dolu anlar kameralara yansıdı.

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Yaren Leylek Afrika yolunda: Adem Amca'ya veda etmeden gitmedi - Resim: 4

Adem Yılmaz, havalanan Yaren’i ellerini açarak uğurlarken, köydeki diğer leyleklerin de göç için bölgeden ayrıldığı belirtildi.

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Yaren Leylek Afrika yolunda: Adem Amca'ya veda etmeden gitmedi - Resim: 5

Yaren Leylek’in Afrika’ya ulaşmak üzere uzun bir yolculuğa çıkacağı, kışı burada geçirdikten sonra gelecek yıl yeniden Eskikaraağaç’a dönmesinin beklendiği ifade edildi.

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Yaren Leylek Afrika yolunda: Adem Amca'ya veda etmeden gitmedi - Resim: 6

Adem Amca’nın Yaren’i uğurladığı anlar ise "Dostlukta mesafe olmaz" dedirtti.

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Yaren Leylek Afrika yolunda: Adem Amca'ya veda etmeden gitmedi - Resim: 7

Her yıl yaz sonunda yavrularını büyütüp uçuran Yaren leylek Afrika'ya doğru göç ederken, Adem amca da kış aylarını evinin yanındaki boş yuvaya bakarak ve leyleğin dönmesini endişe ve sevinçle bekleyerek geçiriyor.

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Yaren Leylek Afrika yolunda: Adem Amca'ya veda etmeden gitmedi - Resim: 8

Yaren leyleğin her yıl aynı kararlılıkla dönmesi ve Adem amcanın gösterdiği samimi şefkat, doğanın korunduğunda hayvanlarla insanlar arasında ne kadar güçlü bir sevgi köprüsü kurulabileceğini her yıl yeniden kanıtlıyor.

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