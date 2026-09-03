Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü’nde yıllardır süren Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz dostluğunda bir göç mevsimi daha bitti.
Yaren Leylek Afrika yolunda: Adem Amca'ya veda etmeden gitmedi
Bursa’da her yıl Eskikaraağaç Leylek Köyü’ne gelerek balıkçı Adem Yılmaz’la kurduğu dostlukla milyonların sevgisini kazanan Yaren Leylek, güneye göç etmeden önce Adem Amca’ya veda etti.Kaynak: İHA
Sabah saatlerinden itibaren yuvasında görülmesi beklenen Yaren Leylek, gün içerisinde Adem Yılmaz’la vedalaşarak güneye doğru kanat çırptı.
Yaren’in göçü öncesinde yaşanan duygu dolu anlar kameralara yansıdı.
Adem Yılmaz, havalanan Yaren’i ellerini açarak uğurlarken, köydeki diğer leyleklerin de göç için bölgeden ayrıldığı belirtildi.
Yaren Leylek’in Afrika’ya ulaşmak üzere uzun bir yolculuğa çıkacağı, kışı burada geçirdikten sonra gelecek yıl yeniden Eskikaraağaç’a dönmesinin beklendiği ifade edildi.
Adem Amca’nın Yaren’i uğurladığı anlar ise "Dostlukta mesafe olmaz" dedirtti.
Her yıl yaz sonunda yavrularını büyütüp uçuran Yaren leylek Afrika'ya doğru göç ederken, Adem amca da kış aylarını evinin yanındaki boş yuvaya bakarak ve leyleğin dönmesini endişe ve sevinçle bekleyerek geçiriyor.
Yaren leyleğin her yıl aynı kararlılıkla dönmesi ve Adem amcanın gösterdiği samimi şefkat, doğanın korunduğunda hayvanlarla insanlar arasında ne kadar güçlü bir sevgi köprüsü kurulabileceğini her yıl yeniden kanıtlıyor.