Merkezdeki mesai sürecinden memnun olduğunu dile getiren yapay zekalı robot, meslek öğrenme aşamasına dair esprili bir dille şu ifadeleri kullandı:

"Ustalarım bana çok iyi bakıyor. Gelen misafirler de beni çok sevdi, hepsine teşekkür ediyorum. Usta haftalığıma zam yaparsa daha mutlu olurum."