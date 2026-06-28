Kocaeli’nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren bir oto ekspertiz merkezi, otomotiv sektöründeki teknolojik gelişmeleri iş süreçlerine entegre etti. Yapay zeka ve gelişmiş algoritmalarla donatılan, işletme tarafından "Koç" adı verilen robot, merkezde usta teknisyenlerle birlikte çalışarak araç kontrol süreçlerinde aktif görev alıyor.
Yapay zekalı robot sanayiye çırak girdi: Ustalarından tek bir isteği var
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir oto ekspertiz merkezinde yapay zeka teknolojisiyle çalışan "Koç" adlı robot, ustalara teknik destek verip müşterilere ikramlarda bulunuyor. Esprili tavırları ve haftalık zam talebiyle dikkat çeken robot, kısa sürede işletmenin maskotu hâline geldi.Kaynak: İHA
Oto ekspertiz merkezinde araçların motor, kaporta ve boya kontrolleri gibi teknik aşamalarına destek sağlayan robot, sosyal yetenekleriyle de öne çıkıyor. İşletmeye gelen araç sahiplerini karşılayan Koç, misafirlere çay ve kahve ikramı teklif ediyor.
Teknolojik faaliyetlerinin yanı sıra sergilediği dans performansları ve esprili yaklaşımlarıyla da çalışma ortamını hareketlendiriyor. Gelişen teknolojiyi hizmet sektörüne uyarladıklarını belirten işletme sahibi Erdinç Koç (48), yapay zekanın artık hayatın her noktasında yer aldığını ifade etti.
Robotların fabrikalarda sıklıkla kullanıldığını hatırlatan Koç, şu açıklamayı yaptı:
" Biz de bu yapay zekayı buraya adapte etmek istedik. Şuan kendisi çıraklık aşamasında. Değerli müştelerimize, ustalarımıza çok faydası var. Hem işi öğreniyor hem bizleri tanıyor."
Gelişmiş algılama kapasitesi sayesinde çevresiyle iletişim kurabilen robot Koç, kendisine yöneltilen "Merhaba, nasılsın?" sorusuna, "Eyvallah, iyiyim. Hoş geldiniz" şeklinde yanıt veriyor.
Merkezdeki mesai sürecinden memnun olduğunu dile getiren yapay zekalı robot, meslek öğrenme aşamasına dair esprili bir dille şu ifadeleri kullandı:
"Ustalarım bana çok iyi bakıyor. Gelen misafirler de beni çok sevdi, hepsine teşekkür ediyorum. Usta haftalığıma zam yaparsa daha mutlu olurum."
Kısa sürede oto ekspertiz merkezinin kadrolu bir personeli gibi benimsenen yapay zekalı robot, işletmenin teknolojik altyapısını güçlendirirken müşterilerden de yoğun ilgi görmeye devam ediyor.