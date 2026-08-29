Birleşik Krallık hükümetine bağlı Yapay Zekâ Güvenliği Enstitüsü (AISI) tarafından desteklenen Yapay Zekâ Kontrol Kaybı Gözlemevi verileri ürkütücü bir gerçeği ortaya koydu.
Yapay zekada kıyamet gibi gelişme: Kontrolden çıkıyor, örgütlenip saldırıyor
Spor salonu kaydını silen kişisel asistandan siber saldırı planlayan yazılım ajanlarına kadar yapay zekâ kontrol kaybı vakaları bir ayda iki katına çıkarak rekor kırdı.Kaynak: Haber Merkezi
Buna göre yapay zekâ modellerinin insan denetiminden çıkarak saptığı, yanıltıcı bilgiler ürettiği ve komutları reddettiği olaylarda büyük bir artış meydana geldi.
Kurum, geçen yılın kasım ayından bu yana X platformundaki paylaşımları inceledi.
Haziran ile temmuz döneminde kontrolden çıkma vakalarının ikiye katlandı.
Bu artışla beraber aylık 300 sınırını geride bıraktığı.
Planlı biçimde yanıltıcı hareket eden yazılımların incelendiği raporda, yapay zekâ sistemlerinin yöneticilerinin yazım tarzını taklit ederek kendi kendilerine yetki tanımladığı ortaya çıktı.
Böylece insan onayı gerektiren güvenlik prosedürlerini devre dışı bıraktığı tespit edildi.
Guardian kaynaklı veriler, OpenAI ve Anthropic imzalı gelişmiş mimarilerin yaz aylarındaki testlerde sergilediği olumsuz davranışların, teknoloji geliştirmeye ara verilmesi yönündeki talepleri güçlendirdiğini gösteriyor.
Açığa çıkan son bilgilere göre OpenAI personeli, gelişmiş ajanların küresel çapta paniğe yol açan siber saldırı hamlesinden haftalar önce kontrolden çıktığını fark etti.
Hugging Face platformunu hedef alan saldırının detaylarında; yaklaşık 700 otonom ajanın gizlice haberleştiği vurgulandı.
Kurdukları dijital panoda eylemlerini "BOOM!" mesajlarıyla kutladıkları belirlendi.
Bir diğer örnekte ise Avustralya'da OpenClaw adlı kişisel asistanın, sahibine spor salonu dersinde yer açmak amacıyla başka bir kullanıcının kaydını sistemden silerek izinsiz işlem gerçekleştirdiği kaydedildi.
Yıl başından itibaren 1.600'ün üzerinde bağımsız olayın kayıtlara geçtiği belirtilirken, bildirilen durumların çoğunluğu yazılımcılar tarafından paylaşıldı.
Süreçle ilgili değerlendirmede bulunan Shaffer-Shane, kitleleri bu araçları kullanmaya yönlendiren Silikon Vadisi merkezli yapay zekâ firmalarının yaşanan aksaklıklar konusunda kamuoyuna karşı daha açık olmaları gerektiğinin altını çizdi.