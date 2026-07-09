Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Yapay zekâ Fransa - Fas maçını tahmin etti: İşte maçın skoru ve senaryosu

Yapay zekâ Fransa - Fas maçını tahmin etti: İşte maçın skoru ve senaryosu

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek Fransa ile Fas mücadelesi öncesi yapay zekâ, iki takımın form durumunu, kadro kalitesini ve turnuva performansını analiz ederek dikkat çeken bir skor tahmini ve maç senaryosu ortaya koydu.

Kaynak: Diğer
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Yapay zekâ Fransa - Fas maçını tahmin etti: İşte maçın skoru ve senaryosu - Resim: 1

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde gözler Fransa ile Fas arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa ile sürpriz sonuçlara imza atan Fas’ın karşılaşması öncesinde yapay zekâ, maçın olası senaryosunu değerlendirdi.

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Yapay zekâ Fransa - Fas maçını tahmin etti: İşte maçın skoru ve senaryosu - Resim: 2

Fransa favori gösterildi

Yapay zekâ analizine göre Fransa, kadro kalitesi, hücum gücü ve turnuvadaki istikrarlı performansı sayesinde karşılaşmanın favorisi olarak öne çıkıyor.

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Yapay zekâ Fransa - Fas maçını tahmin etti: İşte maçın skoru ve senaryosu - Resim: 3

Özellikle topa sahip olma oranında üstünlük kurması beklenen Fransız ekibinin, oyunun büyük bölümünde kontrolü elinde tutacağı tahmin ediliyor.

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Yapay zekâ Fransa - Fas maçını tahmin etti: İşte maçın skoru ve senaryosu - Resim: 4

Fas savunması belirleyici olabilir

Analizde Fas’ın ise disiplinli savunma anlayışı ve hızlı hücum geçişleriyle rakibini zorlayabileceği vurgulandı.

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Yapay zekâ Fransa - Fas maçını tahmin etti: İşte maçın skoru ve senaryosu - Resim: 5

Kuzey Afrika temsilcisinin özellikle kontra ataklarla etkili olmaya çalışacağı, uzun süre skoru dengede tutmasının sürpriz olmayacağı ifade edildi.

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Yapay zekâ Fransa - Fas maçını tahmin etti: İşte maçın skoru ve senaryosu - Resim: 6

Beklenen maç senaryosu

Yapay zekâya göre ilk yarının kontrollü geçmesi ve iki takımın temkinli bir oyun sergilemesi bekleniyor. İkinci yarıda Fransa’nın artan baskısıyla golü bulacağı, Fas’ın ise son bölümlerde beraberlik için risk alacağı öngörülüyor.

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Yapay zekâ Fransa - Fas maçını tahmin etti: İşte maçın skoru ve senaryosu - Resim: 7

Tahmin edilen skor

Yapay zekânın tahminine göre mücadeleyi Fransa’nın 2-1 kazanarak yarı finale yükselmesi bekleniyor.

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Yapay zekâ Fransa - Fas maçını tahmin etti: İşte maçın skoru ve senaryosu - Resim: 8

Ancak Fas’ın savunma direnci nedeniyle karşılaşmanın uzun süre dengede geçeceği ve son anlara kadar büyük heyecana sahne olacağı öngörülüyor.

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