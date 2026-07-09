Yapay zekâ Fransa - Fas maçını tahmin etti: İşte maçın skoru ve senaryosu

Beklenen maç senaryosu

Yapay zekâya göre ilk yarının kontrollü geçmesi ve iki takımın temkinli bir oyun sergilemesi bekleniyor. İkinci yarıda Fransa’nın artan baskısıyla golü bulacağı, Fas’ın ise son bölümlerde beraberlik için risk alacağı öngörülüyor.