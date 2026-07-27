Yapay zeka dilekleri gerçekleştirecek cine mi dönüşecek?

"HER DİLEĞİ GERÇEKLEŞTİRECEK BİR CİNE YAKINIZ"

Açıklamalarının en dikkat çeken bölümünde yapay zekanın geleceğini çarpıcı bir benzetmeyle anlatan Altman, "Birincisi, her dileği gerçekleştirecek bir cini yaratmaya yakınız. İkincisi, ilk dileklerimizin insanlığa büyük fayda sağlayacağından ve dünyayı çok daha fazla insanın çok daha fazla dilek hakkına sahip olduğu bir yer haline getirdiğimizden emin olacağız." ifadelerini kullandı.