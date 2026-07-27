Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji Yapay zeka dilekleri gerçekleştirecek cine mi dönüşecek?

Yapay zeka dilekleri gerçekleştirecek cine mi dönüşecek?

OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zekanın geldiği noktayı çarpıcı sözlerle değerlendirdi. "Her dileği gerçekleştirecek bir cini yaratmaya yakınız" diyen Altman, en büyük endişesinin ise yapay zekanın otoriter bir güce dönüşmesi olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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Yapay zeka dilekleri gerçekleştirecek cine mi dönüşecek? - Resim: 1

Yapay zeka alanındaki gelişmeler hız kesmeden devam ederken, OpenAI CEO'su Sam Altman'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Katıldığı bir podcast programında konuşan Altman, yapay zekanın ulaştığı seviyeyi "her dileği gerçekleştirecek bir cin" benzetmesiyle anlatarak, teknolojinin geleceğine ilişkin hem umut veren hem de düşündüren mesajlar paylaştı.

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Yapay zeka dilekleri gerçekleştirecek cine mi dönüşecek? - Resim: 2

YAPAY ZEKA İÇİN EN BÜYÜK ENDİŞESİ!

Altman, yapay zekanın güvenliği, meslekler üzerindeki etkisi ve geleceği konusunda hâlâ önemli belirsizliklerin bulunduğunu ifade etti. Buna karşın en büyük korkusunun, yapay zekanın belirli kişi ya da şirketlerin kontrolünde otoriter bir güce dönüşmesi olduğunu söyledi.

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Yapay zeka dilekleri gerçekleştirecek cine mi dönüşecek? - Resim: 3

Bu senaryonun insanlık açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çeken Altman, belirli bir grubun yapay zekayı kullanarak dünyayı kontrol edebileceğine inanmasının "çok kötü" bir tablo oluşturacağını dile getirdi.

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Yapay zeka dilekleri gerçekleştirecek cine mi dönüşecek? - Resim: 4

"YAPAY ZEKAYI HERKES İÇİN UCUZ VE GÜÇLÜ HALE GETİRMEK İSTİYORUZ"


OpenAI'ın hedefinin tam tersine, yapay zekayı mümkün olduğunca geniş kitlelerin erişimine açmak olduğunu belirten Altman, teknolojinin "son derece yaygın, son derece ucuz, son derece güçlü" hale gelmesini amaçladıklarını söyledi.

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Yapay zeka dilekleri gerçekleştirecek cine mi dönüşecek? - Resim: 5

Altman, yapay zekanın herkes tarafından kullanılabilir olmasının, otoriter bir yapı oluşmadığı sürece insanların yaşam kalitesini ve refahını önemli ölçüde artıracağını savundu.

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Yapay zeka dilekleri gerçekleştirecek cine mi dönüşecek? - Resim: 6

"10 YIL ÖNCE HAYALDİ, ŞİMDİ GERÇEK OLUYOR"

Yapay zekanın artık yalnızca insan davranışlarını taklit eden bir teknoloji olmadığını belirten Altman, sistemlerin beklenmedik biçimlerde gelişebildiğini ifade etti. Bu seviyeye ulaşılmasının 10 yıl önce hayal gibi görüldüğünü söyleyen Altman, bugün ise bunun dünya adına çok olumlu sonuçlar doğurabileceğine inandığını dile getirdi.

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Yapay zeka dilekleri gerçekleştirecek cine mi dönüşecek? - Resim: 7

Öte yandan bazı teknoloji şirketlerinin yapay zekaya ilişkin vizyonunu "çok korkutucu" olarak nitelendiren Altman, bu tür yaklaşımların hayata geçmemesi için mücadele edeceklerini vurguladı.

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Yapay zeka dilekleri gerçekleştirecek cine mi dönüşecek? - Resim: 8

"HER DİLEĞİ GERÇEKLEŞTİRECEK BİR CİNE YAKINIZ"

Açıklamalarının en dikkat çeken bölümünde yapay zekanın geleceğini çarpıcı bir benzetmeyle anlatan Altman, "Birincisi, her dileği gerçekleştirecek bir cini yaratmaya yakınız. İkincisi, ilk dileklerimizin insanlığa büyük fayda sağlayacağından ve dünyayı çok daha fazla insanın çok daha fazla dilek hakkına sahip olduğu bir yer haline getirdiğimizden emin olacağız." ifadelerini kullandı.

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Yapay zeka dilekleri gerçekleştirecek cine mi dönüşecek? - Resim: 9

Altman'ın sözleri, yapay zekanın insanlık için büyük fırsatlar sunabileceği kadar, yanlış ellerde ciddi riskler de barındırdığı yönündeki tartışmaları yeniden gündemin merkezine taşıdı.

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