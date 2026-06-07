Eğlence dünyasının en önemli şirketlerinden birisi olan Warner Bros.’un neredeyse 1 yıldır devam eden satış hikâyesi içinden çıkılamaz bir yöne doğru gidiyor. Önce Netflix tarafından son aşamaya getirilen satın alma görüşmeleri Donald Trump’ın da müdahale etmesiyle bozulmuş ve Paramount devreye girmişti.
Warner Bros.’un satışına yeni engel çıktı: Hollywood’u kilitleyen belirsizlik
Hollywood’da taşları yerinden oynatacak satış yaklaşık bir yıldır gerçekleşmedi. Warner Bros’un satışı adeta bir yılan hikayesine döndü. Paramount’ın teklifini hissedarlar kabul etse de bu sefer araya ABD yargısı girdi. Bazı eyaletlerin yönetimlerinin satışa karşı dava açmaya hazırlandığı öğrenildi.
110 milyar dolar civarında bir meblağla Paramount’ın satın alma teklifi Warner Bros. hissedarları tarafından da kabul görmüş ve son aşamaya geçilmişti. Tam her şey bitti derken bu kez araya eyalet yönetimleri girdi. Reuters’in haberine göre, California, New York ve diğer bazı ABD eyaletleri, Paramount Skydance’ın Warner Bros’u 110 milyar dolara satın alma anlaşmasını engellemek için dava hazırlığında.
Konuya yakın kaynakların Reuters’a verdiği bilgiye göre davanın önümüzdeki haftalarda açılması bekleniyor. Davaya hangi eyaletlerin katılacağı ise henüz netleşmedi. Söz konusu girişim, eyaletlerin ABD’de antitröst uygulamalarında ön safta yer alma çabaları açısından şimdiye kadarki en iddialı adım olabilir.
CALIFORNIA’DAN FEDERAL KURUMLARA ELEŞTİRİ
California Başsavcısı Rob Bonta, perşembe günü yaptığı açıklamada Başkan Donald Trump’ın eyalet yönetimlerine kıyasla daha fazla kaynağa sahip federal antitröst kurumlarından “vazgeçtiğini” savunarak eleştiride bulundu.
Demokrat Partili Bonta, Paramount’un Netflix’in teklifini geride bırakarak Warner Bros’u satın alacağını açıklamasının ardından anlaşmaya ilişkin endişe duyan eyaletler arasında öncü rol üstlendi ve kısa süre içinde bir inceleme başlatılacağını duyurdu. Cuma günü Bonta’nın ofisinden yapılan açıklamada, California’nın soruşturmasının sürdüğü belirtildi ancak daha fazla yorum yapılmadı.
HİSSELERDE DÜŞÜŞ
Reuters’ın haberi ilk duyurmasının ardından Warner Bros hisseleri geriledi ve cuma öğleden sonra yüzde 3,6 düşüş kaydetti. Paramount hisseleri de kayıplarını artırarak yüzde 6,7 geriledi. Birleşme ve satın almaları engellemeye yönelik davaların tamamı başarıya ulaşmıyor. Ancak bir yargıcın dava süreci devam ederken birleşmeyi durduran bir karar vermesi halinde, anlaşmaların tamamlanması aylarca gecikebiliyor.
GECİKME PARAMOUNT’A MALİYET YARATABİLİR
Paramount, anlaşmanın kapanmaması halinde ekim ayından itibaren hissedarlara ödeme yapmayı kabul etti. Şirketin yakın zamanda yaptığı açıklamaya göre bu ödemeler günlük yaklaşık 6,9 milyon dolara ulaşabiliyor.
Analistler, Paramount’un siyasi bağlantıları ve diğer bazı faktörler nedeniyle ABD’deki federal antitröst kurumlarından düzenleyici onay alma sürecinde daha kolay bir yol izleyebileceğini belirtiyor. Paramount CEO’su David Ellison’ın babası, Oracle’ın milyarder kurucu ortağı Larry Ellison, Trump ile ilişkiler geliştirmişti.
HOLLYWOOD’DA TEPKİLER SÜRÜYOR
Hollywood’un dört büyük stüdyosundan ikisini birleştirecek anlaşma, iş kayıplarından endişe eden oyuncular, senaristler ve sektördeki diğer isimlerin eleştirilerine yol açtı.
Sinema salonu işletmecileri de “Harry Potter” ve “Superman” filmlerinin yapımcısı olan köklü Warner Bros stüdyosunun Paramount Pictures ile birleşmesine karşı çıkıyor. İşletmeciler, birleşmenin sinemalar için daha az film seçeneği yaratacağını ve rekabeti zayıflatacağını savunuyor.