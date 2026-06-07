Warner Bros.’un satışına yeni engel çıktı: Hollywood’u kilitleyen belirsizlik

110 milyar dolar civarında bir meblağla Paramount’ın satın alma teklifi Warner Bros. hissedarları tarafından da kabul görmüş ve son aşamaya geçilmişti. Tam her şey bitti derken bu kez araya eyalet yönetimleri girdi. Reuters’in haberine göre, California, New York ve diğer bazı ABD eyaletleri, Paramount Skydance’ın Warner Bros’u 110 milyar dolara satın alma anlaşmasını engellemek için dava hazırlığında.