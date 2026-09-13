Tasarımsal güncellemelerin yanı sıra gelişmiş aktif güvenlik yazılımları ve araç içi Google Gemini AI entegrasyonu ile donatılan seri, teknolojik altyapısını bir üst seviyeye taşıdı.
Volvo’nun popüler serisinde dev yenilik
Volvo, dokuz yıldır pazarda yer alan XC40, EX40 ve EC40 modellerini amiral gemisi EX90 tasarım çizgisiyle baştan tasarlayarak yeniledi.Haber Merkezi
Makyaj operasyonu kapsamında kaput, ön çamurluklar ve ön tampon yenilenirken ikonik "Thor’un Çekici" LED far imzası ince matrix teknolojisiyle güncellendi.
Ek olarak yeni 18, 19 ve 20 inç jant seçenekleri sunuldu.
Kabinde ise 11.2 inç büyüklüğünde hızlı dokunmatik ekran yer alırken doğrudan sistemle entegre çalışan Google Gemini yapay zekâ asistanı sayesinde doğal sohbet yöntemiyle rota planlama, mesaj yönetimi ve sürücü sorularını yanıtlama imkânı sağlandı.
Araç güvenlik sistemleri de yüksek çözünürlüklü kameralar, yeni nesil radarlar ve acil müdahale yazılımlarıyla güçlendirildi.
GÜÇ VE MOTOR SEÇENEKLERİ KORUNDU
Mevcut motor seçeneklerini sürdüren benzinli XC40, 2.0 litrelik turbo motorlu 161 beygirlik B3 ve 194 beygirlik B4 versiyonlarıyla sunuluyor.
Tamamen elektrikli EX40 ve EC40 taraflarında ise 248 beygir gücündeki arkadan itişli P5 Long Range 520 km, 402 beygir gücündeki dört çeker P8 AWD versiyonu ise 482 km WLTP menzili sunmayı sürdürüyor.