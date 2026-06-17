Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Volkswagen'den radikal karar: İsrailli savunma şirketi devrede... Araba yerine silah mı üretilecek?

Volkswagen'den radikal karar: İsrailli savunma şirketi devrede... Araba yerine silah mı üretilecek?

Alman otomotiv devi Volkswagen (VW), Almanya’daki Osnabrück tesisinde üretimi düşürme kararı aldı. Fabrikanın 2027 sonrasındaki akıbeti belirsizliğini korurken, savunma sanayisi firmalarıyla devir görüşmeleri yürütülüyor.

Abdullah Kerzi Abdullah Kerzi
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Volkswagen'den radikal karar: İsrailli savunma şirketi devrede... Araba yerine silah mı üretilecek? - Resim: 1

Volkswagen (VW) şirket sözcüsü tarafından yapılan resmi açıklamada, Osnabrück fabrikasındaki yaz tatili arasının bir hafta süreyle uzatılacağı ve üretimin tamamen durdurulacağı ek günlerin takvime eklendiği duyuruldu.

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Volkswagen'den radikal karar: İsrailli savunma şirketi devrede... Araba yerine silah mı üretilecek? - Resim: 2

Sözcü, söz konusu kısıntı kararına gerekçe olarak, fabrikada üretimi gerçekleştirilen üstü açık T-Roc Cabriolet modeline yönelik taleplerde meydana gelen geleneksel mevsimsel dalgalanmaları gösterdi.

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Volkswagen'den radikal karar: İsrailli savunma şirketi devrede... Araba yerine silah mı üretilecek? - Resim: 3

Bu segmentteki araçların genellikle ilkbahar ve yaz dönemlerinde yoğun sipariş aldığı, yılın ikinci yarısında ise küresel talebin ciddi oranda gerilediği aktarıldı.

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Volkswagen'den radikal karar: İsrailli savunma şirketi devrede... Araba yerine silah mı üretilecek? - Resim: 4

Volkswagen Grubu İşyeri Konseyi, T-Roc Cabriolet modelinin üretim hacminin gelecek yılın eylül ayına kadar mevcut düzeniyle sürdürülmesini öngören orijinal planın geçerliliğini yitirdiğini açıkladı.

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Volkswagen'den radikal karar: İsrailli savunma şirketi devrede... Araba yerine silah mı üretilecek? - Resim: 5

Fabrikada bu modelin imalatının sadece gelecek yıla kadar devam edeceğini hatırlatan konsey, VW yönetim kurulunun Osnabrück tesisindeki çalışanlar için acilen somut bir gelecek perspektifi sunması gerektiği çağrısında bulundu.

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Volkswagen'den radikal karar: İsrailli savunma şirketi devrede... Araba yerine silah mı üretilecek? - Resim: 6

Yaklaşık 2 bin 300 kişinin istihdam edildiği fabrikanın bu tarihten sonraki geleceği ise belirsizliğini koruyor.

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Volkswagen'den radikal karar: İsrailli savunma şirketi devrede... Araba yerine silah mı üretilecek? - Resim: 7

Mevcut araç üretiminin 2027 yılında tamamen sona ereceği açıklanan stratejik tesis için Volkswagen yönetimi "sürdürülebilir alternatifleri" değerlendirmeye başladı.

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Volkswagen'den radikal karar: İsrailli savunma şirketi devrede... Araba yerine silah mı üretilecek? - Resim: 8

Şirket, uluslararası ekonomi basınında çıkan iddiaların ardından, fabrikanın geleceğini güvence altına almak adına savunma sanayisi sektöründeki çeşitli firmalarla resmi görüşmeler yürüttüklerini doğruladı.

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Volkswagen'den radikal karar: İsrailli savunma şirketi devrede... Araba yerine silah mı üretilecek? - Resim: 9

Tesisin devri için potansiyel alıcılar arasında İsrailli silah ve savunma şirketi Rafael Advanced Defense Systems'in de bulunduğu belirtilirken, taraflar arasında henüz nihai bir anlaşmanın sağlanamadığı bildirildi.

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