Volkswagen (VW) şirket sözcüsü tarafından yapılan resmi açıklamada, Osnabrück fabrikasındaki yaz tatili arasının bir hafta süreyle uzatılacağı ve üretimin tamamen durdurulacağı ek günlerin takvime eklendiği duyuruldu.
Volkswagen'den radikal karar: İsrailli savunma şirketi devrede... Araba yerine silah mı üretilecek?
Alman otomotiv devi Volkswagen (VW), Almanya’daki Osnabrück tesisinde üretimi düşürme kararı aldı. Fabrikanın 2027 sonrasındaki akıbeti belirsizliğini korurken, savunma sanayisi firmalarıyla devir görüşmeleri yürütülüyor.Abdullah Kerzi
Sözcü, söz konusu kısıntı kararına gerekçe olarak, fabrikada üretimi gerçekleştirilen üstü açık T-Roc Cabriolet modeline yönelik taleplerde meydana gelen geleneksel mevsimsel dalgalanmaları gösterdi.
Bu segmentteki araçların genellikle ilkbahar ve yaz dönemlerinde yoğun sipariş aldığı, yılın ikinci yarısında ise küresel talebin ciddi oranda gerilediği aktarıldı.
Volkswagen Grubu İşyeri Konseyi, T-Roc Cabriolet modelinin üretim hacminin gelecek yılın eylül ayına kadar mevcut düzeniyle sürdürülmesini öngören orijinal planın geçerliliğini yitirdiğini açıkladı.
Fabrikada bu modelin imalatının sadece gelecek yıla kadar devam edeceğini hatırlatan konsey, VW yönetim kurulunun Osnabrück tesisindeki çalışanlar için acilen somut bir gelecek perspektifi sunması gerektiği çağrısında bulundu.
Yaklaşık 2 bin 300 kişinin istihdam edildiği fabrikanın bu tarihten sonraki geleceği ise belirsizliğini koruyor.
Mevcut araç üretiminin 2027 yılında tamamen sona ereceği açıklanan stratejik tesis için Volkswagen yönetimi "sürdürülebilir alternatifleri" değerlendirmeye başladı.
Şirket, uluslararası ekonomi basınında çıkan iddiaların ardından, fabrikanın geleceğini güvence altına almak adına savunma sanayisi sektöründeki çeşitli firmalarla resmi görüşmeler yürüttüklerini doğruladı.
Tesisin devri için potansiyel alıcılar arasında İsrailli silah ve savunma şirketi Rafael Advanced Defense Systems'in de bulunduğu belirtilirken, taraflar arasında henüz nihai bir anlaşmanın sağlanamadığı bildirildi.