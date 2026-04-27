Avrupa seyahat planı yapan Schengen vizesi sahibi yolcular için havalimanlarında yeni bir dönem başladı. Bugüne kadar büyük kolaylık sağlayan dijital uygulamalarda değişikliğe gidilerek, online check-in sonrası alınan mobil biniş kartları geçici olarak devre dışı bırakıldı.

Yeni düzenleme ile birlikte vize kontrollerinin manuel olarak yapılması zorunluluğu getirilirken, yolcuların seyahat öncesi operasyonel süreçleri de doğrudan etkilendi.

FİZİKİ KONTROL ZORUNLULUĞU BAŞLADI

Schengen bölgesine gidecek yolcuların vize geçerlilik durumları, artık havalimanlarındaki ilgili görevliler tarafından fiziki olarak kontrol edilecek. Bu kontrolün ardından biniş kartlarına onay verilmesi kararlaştırıldı. Dijital kartların askıya alınmasıyla birlikte, yolcuların kontuarlarda yüz yüze işlem yapması bir zorunluluk haline geldi.

"ERKEN GELİN" UYARISI

Kontrollerin manuel sisteme dönmesi, havalimanlarındaki işlem sürelerinin uzamasına neden oluyor. Yetkililer, herhangi bir mağduriyet veya uçuş kaçırma riski yaşanmaması adına yolculara şu uyarılarda bulunuyor:

Havalimanına normalde gidilen süreden çok daha erken gelinmesi, Vize ve pasaport belgelerinin fiziki olarak hazır bulundurulması, Kontuar kuyruklarındaki olası yoğunluğun hesaba katılması.

UYGULAMA NE KADAR SÜRECEK?

Avrupa seyahatlerinde dijital kart konforuna ara veren bu yeni uygulamanın ne kadar devam edeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçici olduğu belirtilen bu güvenlik ve kontrol prosedürünün, vize denetimlerini sıkılaştırmak amacıyla devreye alındığı tahmin ediliyor.