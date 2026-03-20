Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein ile bağlantıları yeniden gündeme gelen Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, kamuoyuna yansıyan belgelerin ardından sessizliğini bozdu.

CNN tarafından aktarılan habere göre, ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı yeni Epstein belgeleri, Norveç’te siyaset, iş dünyası ve diplomasi çevrelerinden üst düzey isimlerle kurulan ilişkileri gözler önüne serdi. Belgelerde, Veliaht Prenses Mette-Marit’in Epstein ile temas kuran isimler arasında yer aldığı bilgisi de dikkat çekti.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Norveç devlet kanalına verdiği röportajda duygusal anlar yaşayan Mette-Marit, Epstein ile ilişkisine dair “Manipüle edildim ve kandırıldım. Elbette onunla hiç tanışmamış olmayı dilerdim” ifadelerini kullandı. Röportaj sırasında yanında bulunan eşi Haakon ise eşine destek vererek yanında olduğunu vurguladı.

Ortaya çıkan belgeler, Mette-Marit ile Epstein arasındaki iletişimin, Epstein’ın 2008 yılında reşit olmayan bir kız çocuğunu fuhşa teşvik etmek suçunu kabul etmesinin ardından da bir süre devam ettiğini ortaya koydu. Bu detay, Norveç kamuoyunda tartışmaları daha da alevlendirdi.

52 yaşındaki Veliaht Prenses, belgelerin yayımlanmasının ardından yazılı bir açıklama yaparak Norveç Kraliyet Ailesi’nden Harald V ve Sonja’dan özür diledi. Öte yandan, Mette-Marit hakkında şu ana kadar herhangi bir suçlama yöneltilmiş değil.

Epstein dosyasına ilişkin yeni belgelerin farklı ülkelerdeki etkilerinin sürmesi beklenirken, Norveç’te yaşanan bu gelişme kraliyet ailesinin kamuoyundaki konumunu da yeniden tartışmaya açmış durumda.