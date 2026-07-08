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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci gününe spor yaparak başladı. Başkent sokaklarında sabah koşusuna çıkan Macron, zirvenin en dikkat çekici ve renkli anlarından birine imza attı.

Sabah saatlerinde rotasını Seğmenler Parkı'na çeviren Fransa Cumhurbaşkanı, parkın girişinde kendisini bekleyen muhabirlerle karşılaştı. Basın mensuplarını "Günaydın, teşekkürler" diyerek selamlayan Macron, ardından koşusuna devam etmek üzere parka giriş yaptı.

Protokol güzergahına yakın bölgelerde gerçekleşen bu sabah sporu esnasında, Macron'un etrafında yoğun bir güvenlik çemberi oluşturulduğu kameralara yansıdı.

Seğmenler Parkı da geçici olarak vatandaşların girişine kapatıldı.

"PARKLAR KAPATILDI" İDDİASINA YALANLAMA GELMİŞTİ

Öte yandan, Macron'un bu etkinliği nedeniyle Ankara'daki bazı parkların vatandaşların kullanımına kapatıldığına dair çeşitli iddialar gündeme gelmişti. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM) ise iddiaları yalanlamıştı.

Açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sabah yürüyüşü için Ankara’daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı’nın halka kapatılacağı” yönündeki iddialar tamamen asılsızdır."