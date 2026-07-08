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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde (DİBS) gerçekleşti. DİBS, Yİ-ÜFE ile yüzde 1,60, TÜFE ile yüzde 2,42 oranında reel kazanç sağladı.

Aynı dönemde Yİ-ÜFE’ye göre mevduat faizi yüzde 1,36, Amerikan doları yüzde 0,05 kazandırırken; EURO yüzde 1,41, BIST 100 yüzde 3,13 ve külçe altın yüzde 7,39 oranında kaybettirdi.

TÜFE bazlı hesaplamada ise mevduat faizi yüzde 2,17, dolar yüzde 0,85 kazandırırken; EURO yüzde 0,62, BIST 100 yüzde 2,36 ve altın yüzde 6,64 oranında yatırımcısına kayıp yaşattı.

3 AYDA MEVDUAT FAİZİ ÖNE ÇIKTI

Üç aylık değerlendirmede en yüksek reel getiri mevduat faizinde (brüt) görüldü. Mevduat faizi Yİ-ÜFE ile yüzde 1,22, TÜFE ile yüzde 2,07 kazandırdı.

Bu dönemde en fazla kaybettiren yatırım aracı ise külçe altın oldu. Altın, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 16,99, TÜFE’ye göre yüzde 16,29 oranında yatırımcısına kayıp yaşattı.

6 AYDA LİDER BIST 100

Altı aylık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Endeks, Yİ-ÜFE ile yüzde 8,70, TÜFE ile yüzde 7,16 kazanç sağladı.

Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE bazında yüzde 8,66, TÜFE bazında ise yüzde 9,95 ile en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK KAZANÇTA ZİRVE DEĞİŞMEDİ

Yıllık bazda da en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde görüldü. Endeks, Yİ-ÜFE ile yüzde 17,93, TÜFE ile yüzde 14,34 oranında yatırımcısına kazandırdı.

Yİ-ÜFE’ye göre yıllık bazda külçe altın yüzde 16,14, DİBS yüzde 6,87 ve mevduat faizi yüzde 5,24 kazanç sağladı. Buna karşılık Amerikan doları yüzde 8,48, EURO ise yüzde 8,60 oranında kaybettirdi.

TÜFE bazlı yıllık hesaplamada ise külçe altın yüzde 12,60, DİBS yüzde 3,62 ve mevduat faizi yüzde 2,04 kazandırırken; dolar yüzde 11,26 ve EURO yüzde 11,38 oranında yatırımcısına kayıp yaşattı.