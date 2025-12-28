Cumhurbaşkanı Erdoğan’ında yönetim kurulu üyeliğini yaptığı, “Gelecek nesiller için" kamunun en değerli varlıklarının devredildiği Türkiye Varlık Fonu borç batağında.

TBMM Başkanlığına sunulan denetim raporu vahim durumu gözler önüne seriyor. Rapordaki mali tablonun yanı sıra bağımsız denetçilerin kamu verilerine ulaşamaması da dikkat çekti.

TVF’nin 2024 denetim raporu 14 Ocak’ta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek.

BirGün’den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre, fon’un 2024 yılı mali tabloları, borç yükündeki sert artışı gözler önüne serdi. 2023 yılında 7 trilyon 884 milyar lira olan Fon’un toplam yükümlülüklerinin bir yılda yüzde 35,3 oranında arttığı görüldü.

Buna göre Türkiye Varlık Fonu’nun kısa ve uzun vadeli toplam borcu 10 trilyon 671 milyar TL’ye yükseldi. Bu borcun 8 trilyon 814 milyar liralık bölümünü kısa vadeli yükümlülükler, 1 trilyon 857 milyar liralık bölümünü ise uzun vadeli borçlar oluşturdu.

Bağımsız denetim raporunda toplamda 4 şirketle ilgili olarak 5 husus şartlı görüşe konu edildi.

Şartlı görüşe konu edilen başlıklar özetle şöyle:

-BOTAŞ’ın mali tablolarında, ilişkili olmayan taraflardan kaynaklanan “uzun vadeli diğer alacaklar” kaleminde 9 milyar 335 milyon TL’lik bir tutar yer aldı. Ancak söz konusu kalem, gizlilik gerekçesiyle bağımsız denetimin kapsamı dışında kaldı ve denetçiler yeterli ile uygun kanıta ulaşamadı. Öte yandan şirketin stoklarının 60 milyar 794 milyon TL, satışların maliyetinin ise 624 milyar 475 milyon TL olarak kaydedildiği belirtilirken, stok alım fiyatlarının gizli tutulması nedeniyle birim maliyetlere ilişkin denetim kanıtı da temin edilemedi.

-Fon bünyesindeki TEC’in (Turkish Energy Company) “gizlilik unsuru” gerekçesiyle finansal tabloları bağımsız denetimden geçmeyen, TEC’e ilişkin toplam varlıklar, toplam özkaynaklar ve net kâr kalemlerine dair yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilemedi.

-TPAO’nun finansal tablolarında toplam maddi duran varlıklar 490.940 milyon TL, ayrıca ertelenmiş vergi varlıkları 11.045.490 milyon TL olarak yer aldı. Finansal tablolar gizlilik unsuru taşırken, petrol/gaz varlıklarında değer düşüklüğü ve ertelenmiş vergi varlıklarının geri kazanılabilirliği gibi alanlarda işlemlerin gizlilik nedeniyle yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilemedi.

-Türkşeker’in finansal tablolarında yer alan 37 milyar 421 milyon TL tutarındaki stoklarına ve 22 milyar 35 milyon TL tutarındaki satışların maliyetlerine ilişkin denetim kanıtı bulunamadı.

RAPORA SINIRLI OLUMLU GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Finans, teknoloji, ulaşım, enerji, madencilik ile tarım ve gıda gibi kritik sektörlerde faaliyet gösteren 33 şirketin yanı sıra 46 taşınmaz ve 2 oyun lisansını bünyesinde barındıran Türkiye Varlık Fonu’na ilişkin denetim raporunda, çok sayıda şirket için “sınırlı olumlu” görüş bildirildi. Bağımsız denetim raporunda; PTT, BOTAŞ, TPAO ve Koza İpek Holding için sınırlı olumlu görüş verilirken, Türkşeker’e ilişkin ise yeterli denetim kanıtı bulunamaması nedeniyle görüş bildirmekten kaçınıldı.

Fon bünyesindeki TEC’e ilişkin şirkete ait finansal tablolara gizlilik nedeniyle bağımsız denetimden geçmediği kaydedildi.