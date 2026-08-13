Vahşi Güzel'in efsane yıldızlarıydı: Natalia Oreiro ve Facundo Arana 28 yıl sonra buluştu

PUTİN RUS VATANDAŞLIĞI VERDİ

Uruguay'da, 1977'de doğan şarkıcı ve oyuncu Oreiro, küçük yaşta Arjantin'e taşındı. Dizi oyunculuğu ve şarkıcılığı ile Arjantin'de meşhur olan Oreiro'nun şöhreti zamanla Latin Amerika'yı aşarak tüm dünyaya yayıldı. Rusya Devlet Yasal Bilgi İnternet Portalı'nda yayımlanan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı ile Natalia Oreiro ve oğlu Merlin Atahualpa Mollo'ya vatandaşlık verildi.