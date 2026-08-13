Bir döneme damga vuran Vahşi Güzel’in unutulmaz ikilisi Natalia Oreiro ve Facundo Arana, uzun yıllar sonra yeniden bir araya geldi. İkilinin son hali sosyal medyada gündeme oturdu.
Vahşi Güzel'in efsane yıldızlarıydı: Natalia Oreiro ve Facundo Arana 28 yıl sonra buluştu
Bir döneme damga vuran Vahşi Güzel dizisinin yıldızları Natalia Oreiro ve Facundo Arana 28 yıl sonra bir araya geldi.Kaynak: Diğer
90'lı yıllarda yayınlanan ve Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesi bulunan Vahşi Güzel dizisinin başrol oyuncuları bir aranda X'in gündeminde yer aldı.
Vahşi Güzel dizisi ile hafızalara kazınan Natalia Oreiro ve Facundo Arana'nın son halleri merak edildi.
Bir çok ülkede yayınlanan Vahşi Güzel dizisinin başrolleri yıllar sonra bir araya geldi.
Milliyet'te yer alan habere göre, uzun süredir ekrandan uzak olan ve şimdilerde 49 yaşında olan Natalia Oreiro, 27 yıl sonra rol arkadaşıyla poz verdi.
Son halleriyle ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken ikiliye yorum yağdı.
Sosyal medyada ikili için, ‘Yaşlarına göre hala fit görünüyorlar’, ‘Çok tatlılar’, ‘Yıllar acımamış’, ‘Vahşi Güzel’i severek izlerdim. Hey gidi günler…’ yorumları yapıldı.
PUTİN RUS VATANDAŞLIĞI VERDİ
Uruguay'da, 1977'de doğan şarkıcı ve oyuncu Oreiro, küçük yaşta Arjantin'e taşındı. Dizi oyunculuğu ve şarkıcılığı ile Arjantin'de meşhur olan Oreiro'nun şöhreti zamanla Latin Amerika'yı aşarak tüm dünyaya yayıldı. Rusya Devlet Yasal Bilgi İnternet Portalı'nda yayımlanan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı ile Natalia Oreiro ve oğlu Merlin Atahualpa Mollo'ya vatandaşlık verildi.