Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Vahşi Güzel'in efsane yıldızlarıydı: Natalia Oreiro ve Facundo Arana 28 yıl sonra buluştu

Vahşi Güzel'in efsane yıldızlarıydı: Natalia Oreiro ve Facundo Arana 28 yıl sonra buluştu

Bir döneme damga vuran Vahşi Güzel dizisinin yıldızları Natalia Oreiro ve Facundo Arana 28 yıl sonra bir araya geldi.

Kaynak: Diğer
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Vahşi Güzel'in efsane yıldızlarıydı: Natalia Oreiro ve Facundo Arana 28 yıl sonra buluştu - Resim: 1

Bir döneme damga vuran Vahşi Güzel’in unutulmaz ikilisi Natalia Oreiro ve Facundo Arana, uzun yıllar sonra yeniden bir araya geldi. İkilinin son hali sosyal medyada gündeme oturdu.

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Vahşi Güzel'in efsane yıldızlarıydı: Natalia Oreiro ve Facundo Arana 28 yıl sonra buluştu - Resim: 2

90'lı yıllarda yayınlanan ve Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesi bulunan Vahşi Güzel dizisinin başrol oyuncuları bir aranda X'in gündeminde yer aldı.


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Vahşi Güzel'in efsane yıldızlarıydı: Natalia Oreiro ve Facundo Arana 28 yıl sonra buluştu - Resim: 3

Vahşi Güzel dizisi ile hafızalara kazınan Natalia Oreiro ve Facundo Arana'nın son halleri merak edildi.

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Vahşi Güzel'in efsane yıldızlarıydı: Natalia Oreiro ve Facundo Arana 28 yıl sonra buluştu - Resim: 4

Bir çok ülkede yayınlanan Vahşi Güzel dizisinin başrolleri yıllar sonra bir araya geldi.

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Vahşi Güzel'in efsane yıldızlarıydı: Natalia Oreiro ve Facundo Arana 28 yıl sonra buluştu - Resim: 5

Milliyet'te yer alan habere göre, uzun süredir ekrandan uzak olan ve şimdilerde 49 yaşında olan Natalia Oreiro, 27 yıl sonra rol arkadaşıyla poz verdi.

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Vahşi Güzel'in efsane yıldızlarıydı: Natalia Oreiro ve Facundo Arana 28 yıl sonra buluştu - Resim: 6

Son halleriyle ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken ikiliye yorum yağdı.

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Vahşi Güzel'in efsane yıldızlarıydı: Natalia Oreiro ve Facundo Arana 28 yıl sonra buluştu - Resim: 7

Sosyal medyada ikili için, ‘Yaşlarına göre hala fit görünüyorlar’, ‘Çok tatlılar’, ‘Yıllar acımamış’, ‘Vahşi Güzel’i severek izlerdim. Hey gidi günler…’ yorumları yapıldı.

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Vahşi Güzel'in efsane yıldızlarıydı: Natalia Oreiro ve Facundo Arana 28 yıl sonra buluştu - Resim: 8

PUTİN RUS VATANDAŞLIĞI VERDİ

Uruguay'da, 1977'de doğan şarkıcı ve oyuncu Oreiro, küçük yaşta Arjantin'e taşındı. Dizi oyunculuğu ve şarkıcılığı ile Arjantin'de meşhur olan Oreiro'nun şöhreti zamanla Latin Amerika'yı aşarak tüm dünyaya yayıldı. Rusya Devlet Yasal Bilgi İnternet Portalı'nda yayımlanan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı ile Natalia Oreiro ve oğlu Merlin Atahualpa Mollo'ya vatandaşlık verildi.

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