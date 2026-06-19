Uzman isim rakam verdi: Gram altın, yazı bu rakamla bitirecek

“Benim kendi beklenti aralığımda gram altın için 5.750–7.000 TL bandı oldukça makul bir hareket alanı olarak öne çıkıyor. Yani burada ne keskin bir yükseliş trendinden ne de kalıcı bir düşüşten bahsetmek doğru olur. Daha çok yukarı yönlü denemelerin olduğu ama her yükselişin dengelendiği bir yapı görüyoruz.”