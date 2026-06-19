ABD Merkez Bankası (Fed), beklentilere paralel olarak politika faizini üst üste dördüncü kez yüzde 3,50-yüzde 3,75 aralığında sabit bıraktı. Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh yönetiminde gerçekleştirilen bu ilk faiz kararının ardından küresel ve yerel piyasalardaki hareketlilik hız kazandı.
Uzman isim rakam verdi: Gram altın, yazı bu rakamla bitirecek
ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 3,50-yüzde 3,75 aralığında sabit tutmasının ardından piyasalarda yön arayışı sürüyor. Ekonomist Dr. Sefer Humar, Fed kararı sonrası altın, gümüş ve borsa piyasalarında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.Kaynak: Diğer
Ekonomist Dr. Sefer Humar, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a yaptığı açıklamalarda, faiz kararının piyasalara etkilerini ve yaz sonuna kadar takip edilmesi gereken kritik seviyeleri paylaştı.
Fiyatların yalnızca ekonomik verilerle değil, beklenti psikolojisiyle de şekillendiğini belirten Dr. Sefer Humar, Fed'in faizi sabit tutarak piyasaya "acele etme, veri görmeden yön verme" mesajı ilettiğini vurguladı. Piyasaların net bir yükseliş ya da sert bir düşüş trendinde olmadığını, aksine bir sıkışma ve yön arayışı içinde bulunduğunu ifade eden Humar, şu değerlendirmede bulundu:
“Piyasa yönsüz görünür ama aslında sabırlıyı ödüllendirecek zemini hazırlar.”
Türkiye piyasalarının ise kur, enflasyon, şirket bilançoları ve beklenti yönetimi gibi iç dinamiklerle şekillendiğini belirten uzman, iç piyasayı okurken tek bir değişkene bağlı kalmamak ve derinliğe odaklanmak gerektiğini hatırlattı.
Faiz kararının ardından sermayenin piyasaya daha seçici şekilde gireceğini ifade eden Humar, geniş tabanlı yükselişler yerine güçlü bilançoya sahip şirketlerin öne çıkacağını dile getirdi. Teknoloji hisselerinin filtreli ilerleyeceğini, bankacılık ve enerji sektörlerinin ise daha dengeli bir performans sergileyeceğini öngören Humar, Türkiye borsası için şu analizi yaptı:
“Defter değerleri düşük, nakit akışı güçlü ve borçluluğu yönetilebilir şirketler bu dönemlerde öne çıkar. Çünkü piyasa artık “ucuz mu, pahalı mı?” değil, “sürdürülebilir mi?” sorusuna bakıyor. Benim sık kullandığım bir ifade var: “Borsada manşet yönü belirler ama kazancı bilanço yazar. Türkiye tarafında da giderek daha fazla şirket bazlı fiyatlama gördüğümüz bir dönemdeyiz.”
Savaşın sona ermesine rağmen altının beklenen ivmeyi yakalayamamasını değerlendiren Dr. Sefer Humar, faiz kararının altın fiyatlarında büyük bir trend kırılımı yaratmayacağını söyledi. Altının asıl belirleyicisinin reel faiz ve güven algısı olduğunu hatırlatan Humar, ons altında kalıcı bir kırılım için yeni bir katalizör gerektiğini ve yaz sonuna kadar bant hareketinin süreceğini öngördü.
Gram altının ise yurt içinde döviz kuru etkisi nedeniyle ons altına kıyasla daha oynak ve ayrışan bir yapı sergileyebileceğini belirten Dr. Sefer Humar, yaz sonu beklentisini şu rakamlarla açıkladı:
“Benim kendi beklenti aralığımda gram altın için 5.750–7.000 TL bandı oldukça makul bir hareket alanı olarak öne çıkıyor. Yani burada ne keskin bir yükseliş trendinden ne de kalıcı bir düşüşten bahsetmek doğru olur. Daha çok yukarı yönlü denemelerin olduğu ama her yükselişin dengelendiği bir yapı görüyoruz.”