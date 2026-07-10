Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Uzaya çıkan en yaşlı kadın Wally Funk hayatını kaybetti... Hayali için 82 yıl beklemişti

Uzaya çıkan en yaşlı kadın Wally Funk hayatını kaybetti... Hayali için 82 yıl beklemişti

Hayatı boyunca uzaya çıkma hayalinden vazgeçmeyen ve Uzaya seyahat eden en yaşlı kadın olarak tarihe ismini yazdıran Wally Funk hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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Uzaya çıkan en yaşlı kadın Wally Funk hayatını kaybetti... Hayali için 82 yıl beklemişti - Resim: 1

Uzaya çıkan en yaşlı kadın olarak tarihe geçen ABD'li pilot Wally Funk, 87 yaşında hayatını kaybetti. Funk'ın, Texas eyaletinin Grapevine kentindeki bir bakım evinde yaşamını yitirdiği açıklandı.

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Uzaya çıkan en yaşlı kadın Wally Funk hayatını kaybetti... Hayali için 82 yıl beklemişti - Resim: 2

Texas eyaletinin Grapevine şehrinin Belediye Meclisi Üyesi Duff O'Dell, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Funk'ın Grapevine'da bulunan bir bakım evindeki dairesinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Uzaya çıkan en yaşlı kadın Wally Funk hayatını kaybetti... Hayali için 82 yıl beklemişti - Resim: 3

O'Dell, Funk'ın son zamanlarda birkaç kez düştüğünü ve bacağında bir enfeksiyon oluştuğunu belirterek, "Bu durumun olumsuz etkileri oldu." dedi.

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Uzaya çıkan en yaşlı kadın Wally Funk hayatını kaybetti... Hayali için 82 yıl beklemişti - Resim: 4

NASA BAŞKANI'NDAN VEDA MESAJI
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı Jared Isaacman, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Wally Funk, bir gün uzaya ulaşacağına olan inancını hiçbir zaman yitirmedi. Uçmaya olan tutkusu, azmi ve keşfetme sevgisi, nesiller boyu Amerikalılara ilham vermeye devam edecek. Yolun açık olsun, Wally." ifadelerini kullandı.

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Uzaya çıkan en yaşlı kadın Wally Funk hayatını kaybetti... Hayali için 82 yıl beklemişti - Resim: 5

Funk, ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve beraberindeki 2 kişi ile Bezos'un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği New Shepard aracıyla 20 Temmuz 2021'de başarılı bir uzay seyahati yapmıştı.

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Uzaya çıkan en yaşlı kadın Wally Funk hayatını kaybetti... Hayali için 82 yıl beklemişti - Resim: 6

Uçuşta Funk'a Bezos ve kardeşi Mark Bezos'un yanı sıra Somerset Capitals Partner şirketinin Üst Yöneticisinin (CEO) oğlu olan Oliver Daemen de eşlik etmişti.

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Uzaya çıkan en yaşlı kadın Wally Funk hayatını kaybetti... Hayali için 82 yıl beklemişti - Resim: 7

Funk o dönemdeki uçuşuyla uzaya giden "en yaşlı kişi" olarak kayda geçse de bu rekorun daha sonra "Star Trek" dizisinin 90 yaşındaki oyuncusu William Shatner ve yine 90 yaşındaki ABD'li Ed Dwight tarafından kırılmasının ardından Funk, uzaya seyahat eden "en yaşlı kadın" olarak kayıtlarda yer almıştı.

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