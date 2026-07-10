Uzaya çıkan en yaşlı kadın Wally Funk hayatını kaybetti... Hayali için 82 yıl beklemişti

Funk o dönemdeki uçuşuyla uzaya giden "en yaşlı kişi" olarak kayda geçse de bu rekorun daha sonra "Star Trek" dizisinin 90 yaşındaki oyuncusu William Shatner ve yine 90 yaşındaki ABD'li Ed Dwight tarafından kırılmasının ardından Funk, uzaya seyahat eden "en yaşlı kadın" olarak kayıtlarda yer almıştı.