Ünlü şarkıcı Cansever hayatını kaybetti: Arabesk müziğinin öncülerindendi

Çocukluk dönemlerinden beri müzik dünyasında yer alan Cansever ilk albümü olan Kemano Başal E Romenge'yi 1992 senesinde Kuzey Makedonya'da çıkararak müzik dünyasına profesyonel bir giriş yaptı. 1994 senesinde romatizmal bir hastalık türü olan ankilozan spondilite (Morbus Behterew) yakalanarak iki büklüm oldu ve uzun seneler boyunca bu hastalığın zorluklarını taşıdı.

1997 senesinde ilk kez İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu yaptığı 'İbo Show' isimli programa çıkarak 'Kara Çadır' ismine sahip ünlü Yemen türküsünü kendine has yorumuyla seslendirerek çok fazla beğeni topladı. Böylelikle de Cansever'in Türkiye macerası başlamış oldu. 1997 yılında Klip Müzik etiketiyle çıkardığı Meçhul isimli albümünde Kara Çadır, Kader, Yara Benim, Durup Dururken, Aşkım Yarım Kalmasın, Meçhul, Yeni Aşk, Uzat Bana Ellerini, Olmaz Olsun, Derman Ol isimli şarkılarıyla Türkiye'deki kariyerinin ilk adımlarını attı.

1998 senesinde Klip Müzik etiketiyle çıkardığı Cemalim isimli albümde dillere pelesenk olan şarkılara yer verdi. Bu albümde Cemalim, Sen Ağlama, Yar, Ekmeği Kazanmak Zor, Durdurun Dünyayı, Sensiz Olmaz, Deme Deme, Yüce Dağ Başında, Kışlalar Doldu Bugün (Uzun Hava), Şehidin Mektubu, Mehmeyikun, Saracagihe, İhimere, Hayde, Aman şarkıları yer aldı. Cemalim adlı türküyü kendi tarzıyla yorumlamasından dolayı Türkiye'de büyük bir kitle tarafından tanındı ve sevildi.