Arabesk müziğin güçlü isimlerinden şarkıcı Cansever'den acı haber geldi. Bir süredir lösemi ile mücadele eden usta sanatçı, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.
Ünlü şarkıcı Cansever hayatını kaybetti: Arabesk müziğinin öncülerindendi
Uzun süredir kanserle mücadele eden şarkıcı Cansever hayatını kaybetti.Kaynak: Haber Merkezi
CANSEVER YAŞAMINI YİTİRDİ
90'lı yıllara damga vuran, "Ağla Gözbebeğim", "Sen de Gittin" ve "Kime Bu İnat" gibi unutulmaz arabesk şarkıların sahibi Cansever, lösemiye yeni düştü.
Geçtiğimiz aralık ayında lösemi (kan kanseri) teşhisi konulan, Almanya'da ilik nakli de yapılan usta sanatçı tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayata gözlerini yumdu.
SON PAYLAŞIMI KAHRETTİ
Cansever son paylaşımında zaman zaman ateş problemi yaşadığını ve tansiyonunun düşük seyrettiğini söylemişti.
Ünlü sanatçı, "Canlar, merak etmeyin. Allah'ın izniyle bu da geçecek. Çok yazan ve arayan var.
Konuşamıyorum, yazamıyorum. Sürekli serum ve antibiyotik alıyorum, sürekli yatıyorum" demişti.
Cansever Kimdir?
Cansever, 8 Temmuz 1967 yılında Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde 7 çocuklu ailede en küçük çocuk olarak doğmuştur. Gerçek adı Dzansever Dalipova'dır. Babası Selanik, annesi Bulgaristan göçmeni olup Roman asıllıdır. Babası Makedonya'da tarlada çalışıyordu. Cansever, daha 12 yaşında küçücük bir kız iken, sokakta çocukların sopa fırlatması sonucu tek gözünü kaybetmiştir.
Çocukluk dönemlerinden beri müzik dünyasında yer alan Cansever ilk albümü olan Kemano Başal E Romenge'yi 1992 senesinde Kuzey Makedonya'da çıkararak müzik dünyasına profesyonel bir giriş yaptı. 1994 senesinde romatizmal bir hastalık türü olan ankilozan spondilite (Morbus Behterew) yakalanarak iki büklüm oldu ve uzun seneler boyunca bu hastalığın zorluklarını taşıdı.
1997 senesinde ilk kez İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu yaptığı 'İbo Show' isimli programa çıkarak 'Kara Çadır' ismine sahip ünlü Yemen türküsünü kendine has yorumuyla seslendirerek çok fazla beğeni topladı. Böylelikle de Cansever'in Türkiye macerası başlamış oldu. 1997 yılında Klip Müzik etiketiyle çıkardığı Meçhul isimli albümünde Kara Çadır, Kader, Yara Benim, Durup Dururken, Aşkım Yarım Kalmasın, Meçhul, Yeni Aşk, Uzat Bana Ellerini, Olmaz Olsun, Derman Ol isimli şarkılarıyla Türkiye'deki kariyerinin ilk adımlarını attı.
1998 senesinde Klip Müzik etiketiyle çıkardığı Cemalim isimli albümde dillere pelesenk olan şarkılara yer verdi. Bu albümde Cemalim, Sen Ağlama, Yar, Ekmeği Kazanmak Zor, Durdurun Dünyayı, Sensiz Olmaz, Deme Deme, Yüce Dağ Başında, Kışlalar Doldu Bugün (Uzun Hava), Şehidin Mektubu, Mehmeyikun, Saracagihe, İhimere, Hayde, Aman şarkıları yer aldı. Cemalim adlı türküyü kendi tarzıyla yorumlamasından dolayı Türkiye'de büyük bir kitle tarafından tanındı ve sevildi.
Cansever, Farklı Yorum isimli albümünden sonra yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı müzikten uzak kalmıştı. 2013 senesinde Deno Records etiketiyle çıkardığı Hey Denysha isimli yabancı albümüyle tekrar gündeme geldi. 2014 senesinde Ben Ne Günler Gördüm isimli albümünü Bonus Müzik etiketiyle müzik severlerle buluşturdu. Aynı yıl Roman Kızı isimli tekli çalışmasını da Senfoni Müzik etiketiyle yayımladı. 2015 senesinde Senfoni Müzik etiketiyle çıkardığı Hala Seviyorum isimli albümünde Duygular Kilitli, Davacıyım, Dön Gayrı, Sevdalandım, Sen Adam Olamazsın, Aman, Bıktım, Hırsımdan Yaşıyorum, Hala Seviyorum adlı şarkılarına yer verdi.
2016 senesinde Ateş Müzik etiketiyle Doya Doya Arabesk isimli albümünü çıkardı. Kime Bu İnat isimli şarkısı milyonlarca dinlemeye ulaşarak hit oldu. 2017 senesinde Ateş Müzik etiketiyle yayımlanan Yenildik isimli şarkıda Haktan ile düet yaptı. 2018 senesinde Barış ile yaptığı Son Ütücü isimli düetiyle tekrar müzikseverlerle buluştu. 2019 senesinde Kobra Murat & Dj Yılmaz'la beraber Havalı Geliyor isimli Roman havasını seslendirdi. Çukur adlı dizide de kullanılan bu şarkı, Cansever Müzik etiketiyle çıkardığı Cansever Ce albümünde yer aldı.
2026 yılında lösemi teşhisi konulan Cansever'in Almanya'da tedavi gördüğü açıklandı. Tedavi sürecinin kritik bir aşamaya geldiği ve uygun donör bulunması halinde ilik nakli ameliyatı planlandığı bildirildi.