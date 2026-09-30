Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Ünlü oyuncu Didem Soydan Bitcoin yatırımını unuttu: Bir anda servet sahibi oldu

Ünlü oyuncu Didem Soydan Bitcoin yatırımını unuttu: Bir anda servet sahibi oldu

Didem Soydan, 2012 senesinde erkek arkadaşı vasıtasıyla yatırım yaptığı Bitcoin'i tam 4 yıl boyunca unuttuğunu anlattı. Seneler sonra hesabını hatırlayan ve 3-4 günlük uğraştan sonra yeniden giriş yapan Soydan, bakiyeyi gören kız kardeşinin “Abla, zengin olduk” dediğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Ünlü oyuncu Didem Soydan Bitcoin yatırımını unuttu: Bir anda servet sahibi oldu - Resim: 1

Ünlü oyuncu ve model Didem Soydan, 2012 senesinde erkek arkadaşının yönlendirmesiyle Bitcoin yatırımı gerçekleştirdi. Soydan, yatırımdan 10 gün sonra New York'a taşındı ve Türkiye'deki telefonunu ve hattını geride bıraktı. Soydan, yatırımını 4 sene sonra bir yemek sohbeti sırasında hatırladı ve hesabına erişmek için 3-4 gün uğraştı.

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Ünlü oyuncu Didem Soydan Bitcoin yatırımını unuttu: Bir anda servet sahibi oldu - Resim: 2

2012 senesinde erkek arkadaşının tavsiyesi sonrası Bitcoin'le tanıştığını ifade eden Soydan, bir miktar yatırım yaptıktan kısa süre sonra New York'a taşındığından bahsetti. Ünlü model, aradan tam 4 sene geçene kadar hesabının varlığını dahi hatırlamadığını duyurdu.

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Ünlü oyuncu Didem Soydan Bitcoin yatırımını unuttu: Bir anda servet sahibi oldu - Resim: 3

Didem Soydan, seneler önce gerçekleştirdiği Bitcoin yatırımının hikayesinden bahsetti. 2012 senesinde erkek arkadaşının tavsiyesi sonrası Bitcoin'le tanıştığını ifade eden Soydan, bir miktar yatırım yaptıktan kısa süre sonra New York'a taşındığından bahsetti. Ünlü model, aradan tam 4 sene geçene kadar hesabının varlığını dahi hatırlamadığını duyurdu.

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Ünlü oyuncu Didem Soydan Bitcoin yatırımını unuttu: Bir anda servet sahibi oldu - Resim: 4

ERKEK ARKADAŞINDAN DUYUP YATIRIM YAPTI

Bitcoin'in henüz bugünkü kadar geniş kitleler tarafından bilinmediği 2012 senesinde kripto parayla tanıştığından bahseden Soydan, o dönem beraber olduğu kişinin kendisine Bitcoin'den söz ettiğini ifade etti.

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Ünlü oyuncu Didem Soydan Bitcoin yatırımını unuttu: Bir anda servet sahibi oldu - Resim: 5

Yaşanan olay sonrası ilgili uygulamayı indirdiğini söyleyen Soydan, hesabına bir miktar para yatırarak Bitcoin aldığını açıkladı. Fakat yatırım yaptıktan sadece 10 gün sonra New York'a taşınmasının ardından şifresini unuttu.

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Ünlü oyuncu Didem Soydan Bitcoin yatırımını unuttu: Bir anda servet sahibi oldu - Resim: 6

TELEFONUNU VE TÜRK HATTINI BIRAKIP NEW YORK'A GİTTİ

Soydan, New York'a giderken Türkiye'de kullandığı telefonunu ve Türk telefon hattını geride bıraktığından bahsetti. Taşınmasından sonra hayatını Amerika'da sürdüren ünlü model, Bitcoin yatırımını da zaman içerisinde tamamen unuttu.

Soydan'ın anlattığına göre hesabına senelerce giriş yapılmadı. Soydan, yaptığı yatırımı 4 yıl sonra hatırladı.

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Ünlü oyuncu Didem Soydan Bitcoin yatırımını unuttu: Bir anda servet sahibi oldu - Resim: 7

YEMEK MASASINDAKİ SOHBETLE HATIRLADI

Soydan, 4 yıl sonra katıldığı bir yemekte sohbet esnasında Bitcoin konusu açıldı. Konuşmaları dinlerken seneler önce yaptığı yatırım aklına gelen Soydan, hesabına tekrardan ulaşmaya çalıştı.

Fakat karşısına önemli bir engel çıktı. Hesaba erişmek için gereken doğrulama şifresi, seneler önce Türkiye'de bıraktığı telefon hattına gönderiliyordu.

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Ünlü oyuncu Didem Soydan Bitcoin yatırımını unuttu: Bir anda servet sahibi oldu - Resim: 8

HESABI AÇMAK İÇİN GÜNLERCE UĞRAŞTILAR

Soydan, eski hesabına ulaşabilmek için yaklaşık 3-4 gün boyunca uğraştıklarını ifade etti. Gerekli işlemlerden sonra senelerdir dokunmadığı Bitcoin hesabına yeniden erişmeyi başardı.

Dört sene boyunca unuttuğu yatırımının geldiği noktayı gördüğü andan da bahseden Soydan, kız kardeşinin verdiği tepkiyi paylaştı.

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Ünlü oyuncu Didem Soydan Bitcoin yatırımını unuttu: Bir anda servet sahibi oldu - Resim: 9

'ABLA, ZENGİN OLDUK'

Hesabın açılmasından sonra ekrandaki tabloyu gören kız kardeşinin büyük şaşkınlık yaşadığını ifade eden Soydan, o anı “Kız kardeşim, ‘Abla, zengin olduk’ dedi” sözleriyle anlattı.

Soydan, açıklamasında 2012 senesinde Bitcoin'e ne kadar para yatırdığını ya da dört yıl sonra hesabında ne kadarlık bir tutarla karşılaştığını belirtmedi.

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