Ünlü oyuncu Didem Soydan Bitcoin yatırımını unuttu: Bir anda servet sahibi oldu

ERKEK ARKADAŞINDAN DUYUP YATIRIM YAPTI

Bitcoin'in henüz bugünkü kadar geniş kitleler tarafından bilinmediği 2012 senesinde kripto parayla tanıştığından bahseden Soydan, o dönem beraber olduğu kişinin kendisine Bitcoin'den söz ettiğini ifade etti.