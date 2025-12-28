İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Aralık’ta 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; ‘Amaya’ isimli iş yerinde yaklaşık 1 gram kokain, ‘Bebek Otel’ isimli iş yerinde 2 parça halinde yaklaşık 2 gram kokain, 3 parça halinde likit esrar olduğu değerlendirilen madde, çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ile uyuşturucu bulaşığı olduğu değerlendirilen materyaller ele geçirildi.

‘Taksim Club IQ’ isimli iş yerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 2 şarjör ve 19 fişek, ‘Kastel Elektro Müzik’ isimli iş yerinde 100 adet tabanca fişeği ile yaklaşık 1 gram skunk maddesi, ‘Suma Han’ isimli iş yerinde ise satışa hazır halde 4 parça halinde yaklaşık 4 gram kokain maddesi bulundu. Operasyonlar kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Amaya: Yaklaşık 1 gram kokain

Bebek Otel: Yaklaşık 2 gram kokain, likit esrar olduğu değerlendirilen maddeler ve uyuşturucu aparatları

Taksim Club IQ: 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 19 fişek

Kastel Elektro Müzik: Yaklaşık 1 gram skunk ve 100 fişek

Suma Han: Satışa hazır halde paketlenmiş 4 gram kokain