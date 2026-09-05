Ünlü ABD'li banka Jefferies altın fiyatları için rakamlar verdi

Geleneksel faiz ve dolar baskısını rafa kaldıran yeni analize göre, merkez bankalarının alımları ve ABD'nin bütçe açığı ons altını yıl sonunda 4 bin 650 dolara taşıyacak. Kuruma göre fiyatları 5 bin doların üzerine fırlatacak üç kritik senaryo da masada.