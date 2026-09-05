Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Ünlü ABD'li banka Jefferies altın fiyatları için rakamlar verdi

Ünlü ABD'li banka Jefferies altın fiyatları için rakamlar verdi

Wall Street devi Jefferies, altın piyasasındaki geleneksel hesaplamaları çöpe atan yeni bir model geliştirdi. Dolar ve faiz yerine merkez bankalarının alımları ile ABD bütçe açığını merkeze alan analize göre üç rakam ortaya çıkıyor.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Ünlü ABD'li banka Jefferies altın fiyatları için rakamlar verdi - Resim: 1

Wall Street'in önde gelen yatırım devlerinden Jefferies, altın piyasasındaki fiyatlama modelini tamamen değiştirdi.

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Ünlü ABD'li banka Jefferies altın fiyatları için rakamlar verdi - Resim: 2

Geleneksel faiz ve dolar baskısını rafa kaldıran yeni analize göre, merkez bankalarının alımları ve ABD'nin bütçe açığı ons altını yıl sonunda 4 bin 650 dolara taşıyacak. Kuruma göre fiyatları 5 bin doların üzerine fırlatacak üç kritik senaryo da masada.

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Ünlü ABD'li banka Jefferies altın fiyatları için rakamlar verdi - Resim: 3

Geleneksel olarak reel faiz oranları ve ABD doları endeksi üzerinden okunan altın fiyatları, Jefferies'in geliştirdiği yeni kantitatif (sayısal) modelle farklı bir boyutta ele alınıyor.

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Ünlü ABD'li banka Jefferies altın fiyatları için rakamlar verdi - Resim: 4

Kurum, altının son dönemde bu klasik göstergelerle bağının zayıfladığına dikkat çekerek odak noktasına ABD'nin mali bütçe açıklarını ve merkez bankalarının rezerv politikalarını yerleştirdi.

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Ünlü ABD'li banka Jefferies altın fiyatları için rakamlar verdi - Resim: 5

Yeni analiz, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altına yönelmesinin fiyatları destekleyen en temel unsur olduğunu vurguluyor. Küresel rezervlerde doların payının azalması ve altının 2024 başından bu yana gösterdiği performans, bu eğilimi doğruluyor.

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Ünlü ABD'li banka Jefferies altın fiyatları için rakamlar verdi - Resim: 6

Yeni fiyatlama modeli, spot fiyatlar üzerinden yaklaşık yüzde 5'lik bir yükseliş potansiyeline işaret ederek ons altının yıl sonuna kadar 4 bin 650 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

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Ünlü ABD'li banka Jefferies altın fiyatları için rakamlar verdi - Resim: 7

Kurum ayrıca daha önce açıkladığı beklentilerini de koruyarak şu hedefleri teyit etti:

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Ünlü ABD'li banka Jefferies altın fiyatları için rakamlar verdi - Resim: 8

2026 ikinci yarı hedefini 4 bin 500 dolar, 2027 ilk yarı hedefini 5 bin dolar olarak belirledi.

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Ünlü ABD'li banka Jefferies altın fiyatları için rakamlar verdi - Resim: 9

Jefferies raporuna göre, altının yapısal dinamikleri gücünü korurken orta vadede riskler yukarı yönlü. Analizde, gerçekleşmesi halinde altının ons fiyatını tek başına 5 bin doların üzerine taşıyabilecek üç "uç senaryo" şöyle sıralandı:

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Ünlü ABD'li banka Jefferies altın fiyatları için rakamlar verdi - Resim: 10

ABD mali açığının, tıpkı pandemi döneminde olduğu gibi gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 14'ü seviyelerine ulaşması. ABD dolarının küresel döviz rezervlerindeki toplam payının yüzde 40'ın altına inmesi. Küresel çapta mevcut altın alım hızının iki katına çıkması.

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Ünlü ABD'li banka Jefferies altın fiyatları için rakamlar verdi - Resim: 11

Analizde, bu güçlü yükseliş trendini bozabilecek tek ve en önemli risk faktörünün merkez bankalarının tavır değiştirmesi olduğu belirtiliyor.

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Ünlü ABD'li banka Jefferies altın fiyatları için rakamlar verdi - Resim: 12

Kurum, beklendiği üzere, merkez bankalarının altın biriktirme eğiliminden vazgeçerek "net satıcı" konumuna geçmesinin fiyatlar üzerinde ciddi ve olumsuz bir etki yaratacağının altını çiziyor.

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Ünlü ABD'li banka Jefferies altın fiyatları için rakamlar verdi - Resim: 13
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