Uçağı olanlar dikkat: Havalimanı metrosu 7 gün boyunca kapalı

M11 METRO HATTI'NDA SEFERLER DURDURULACAK

Gayrettepe–Halkalı Metro Hattı kapsamında TCDD tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle M11 Gayrettepe–İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nda 13 Haziran ile 19 Haziran tarihleri arasında sefer yapılmayacak. Bir hafta boyunca hatta yolcu taşınmayacak.