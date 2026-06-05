Yeniçağ Gazetesi
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Uçağı olanlar dikkat: Havalimanı metrosu 7 gün boyunca kapalı

İstanbul Havalimanı’na metro ile ulaşım sağlayan M11 hattında kritik çalışma kararı alındı. 13-19 Haziran tarihleri arasında Gayrettepe–İstanbul Havalimanı arasında hizmet veren metro hattı çalışmalar nedeniyle geçici olarak durdurulacağı açıklandı.

Cemile Kurel Derleyen: Cemile Kurel
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Uçağı olanlar dikkat: Havalimanı metrosu 7 gün boyunca kapalı - Resim: 1

İstanbul’da toplu ulaşımı kullanan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Gayrettepe–İstanbul Havalimanı arasında hizmet veren M11 Metro Hattı, planlanan altyapı çalışmaları nedeniyle belirli bir süre seferlerine ara verecek. Özellikle İstanbul Havalimanı’na hızlı ulaşım sağlayan hattı kullanan yolcuların seyahat planlarını gözden geçirmesi gerekiyor.

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Uçağı olanlar dikkat: Havalimanı metrosu 7 gün boyunca kapalı - Resim: 2

M11 METRO HATTI'NDA SEFERLER DURDURULACAK

Gayrettepe–Halkalı Metro Hattı kapsamında TCDD tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle M11 Gayrettepe–İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nda 13 Haziran ile 19 Haziran tarihleri arasında sefer yapılmayacak. Bir hafta boyunca hatta yolcu taşınmayacak.

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Uçağı olanlar dikkat: Havalimanı metrosu 7 gün boyunca kapalı - Resim: 3

HAVALİMANINA ULAŞIM ALTERNATİF YOLLARLA SAĞLANACAK

M11 hattının hizmet dışı kalacağı dönemde İstanbul Havalimanı’na ulaşım farklı seçeneklerle sürdürülecek. Yolcular, İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, taksi ve özel araçlarla havalimanına ulaşabilecek.

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Uçağı olanlar dikkat: Havalimanı metrosu 7 gün boyunca kapalı - Resim: 4

Yetkililer, özellikle uçuşu bulunan vatandaşların yaşanabilecek yoğunluğu dikkate alarak yola planladıklarından daha erken çıkmalarını öneriyor.

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Uçağı olanlar dikkat: Havalimanı metrosu 7 gün boyunca kapalı - Resim: 5

HANGİ İSTASYONLARDA HİZMET VERİLMEYECEK?

İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki önemli ulaşım noktalarını birbirine bağlayan M11 Metro Hattı, şehir merkezi ile havalimanı arasında hızlı ve kesintisiz ulaşım sağlamasıyla öne çıkıyor.

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Uçağı olanlar dikkat: Havalimanı metrosu 7 gün boyunca kapalı - Resim: 6

Çalışmalar süresince aşağıdaki istasyonlarda metro hizmeti verilmeyecek:

Gayrettepe İstasyonu

Kağıthane İstasyonu

Hasdal İstasyonu

Kemerburgaz İstasyonu

Göktürk İstasyonu

İhsaniye İstasyonu

İstanbul Havalimanı İstasyonu

Kargo Terminali İstasyonu

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Uçağı olanlar dikkat: Havalimanı metrosu 7 gün boyunca kapalı - Resim: 7

YOLCULARA ERKEN YOLA ÇIKMA UYARISI

Özellikle İstanbul Havalimanı’ndan seyahat edecek yolcuların 13-19 Haziran tarihleri arasında metro seçeneğinden yararlanamayacağını dikkate alması gerekiyor.

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Uçağı olanlar dikkat: Havalimanı metrosu 7 gün boyunca kapalı - Resim: 8

Uzmanlar, alternatif ulaşım güzergâhlarında oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı ek süre planlaması yapılmasının önem taşıdığını belirtiyor.

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Uçağı olanlar dikkat: Havalimanı metrosu 7 gün boyunca kapalı - Resim: 9

Yetkililer, bir haftalık çalışmanın tamamlanmasının ardından M11 Metro Hattı’nda seferlerin yeniden normal düzende başlayacağını bildirdi.

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Kaynak: Haber Merkezi
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