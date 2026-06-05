İstanbul’da toplu ulaşımı kullanan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Gayrettepe–İstanbul Havalimanı arasında hizmet veren M11 Metro Hattı, planlanan altyapı çalışmaları nedeniyle belirli bir süre seferlerine ara verecek. Özellikle İstanbul Havalimanı’na hızlı ulaşım sağlayan hattı kullanan yolcuların seyahat planlarını gözden geçirmesi gerekiyor.
Uçağı olanlar dikkat: Havalimanı metrosu 7 gün boyunca kapalı
İstanbul Havalimanı’na metro ile ulaşım sağlayan M11 hattında kritik çalışma kararı alındı. 13-19 Haziran tarihleri arasında Gayrettepe–İstanbul Havalimanı arasında hizmet veren metro hattı çalışmalar nedeniyle geçici olarak durdurulacağı açıklandı.Derleyen: Cemile Kurel
M11 METRO HATTI'NDA SEFERLER DURDURULACAK
Gayrettepe–Halkalı Metro Hattı kapsamında TCDD tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle M11 Gayrettepe–İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nda 13 Haziran ile 19 Haziran tarihleri arasında sefer yapılmayacak. Bir hafta boyunca hatta yolcu taşınmayacak.
HAVALİMANINA ULAŞIM ALTERNATİF YOLLARLA SAĞLANACAK
M11 hattının hizmet dışı kalacağı dönemde İstanbul Havalimanı’na ulaşım farklı seçeneklerle sürdürülecek. Yolcular, İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, taksi ve özel araçlarla havalimanına ulaşabilecek.
Yetkililer, özellikle uçuşu bulunan vatandaşların yaşanabilecek yoğunluğu dikkate alarak yola planladıklarından daha erken çıkmalarını öneriyor.
HANGİ İSTASYONLARDA HİZMET VERİLMEYECEK?
İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki önemli ulaşım noktalarını birbirine bağlayan M11 Metro Hattı, şehir merkezi ile havalimanı arasında hızlı ve kesintisiz ulaşım sağlamasıyla öne çıkıyor.
Çalışmalar süresince aşağıdaki istasyonlarda metro hizmeti verilmeyecek:
Gayrettepe İstasyonu
Kağıthane İstasyonu
Hasdal İstasyonu
Kemerburgaz İstasyonu
Göktürk İstasyonu
İhsaniye İstasyonu
İstanbul Havalimanı İstasyonu
Kargo Terminali İstasyonu
YOLCULARA ERKEN YOLA ÇIKMA UYARISI
Özellikle İstanbul Havalimanı’ndan seyahat edecek yolcuların 13-19 Haziran tarihleri arasında metro seçeneğinden yararlanamayacağını dikkate alması gerekiyor.
Uzmanlar, alternatif ulaşım güzergâhlarında oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı ek süre planlaması yapılmasının önem taşıdığını belirtiyor.
Yetkililer, bir haftalık çalışmanın tamamlanmasının ardından M11 Metro Hattı’nda seferlerin yeniden normal düzende başlayacağını bildirdi.