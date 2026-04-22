Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulundu. Paylaşımında Bolu Belediyesi çalışanlarına seslenen Özcan, "Yaklaşık 2 aydır tutukluyum. Birkaç defa ifade ettiğim gibi “hakkımda kendisine veya yakınlarına 5 kuruş menfaat sağladı” diyebilen yok! Belediye iş ve işlemleri ile ilgili değil, ihtiyaç sahiplerine daha çok katkı sağlamak için kurulan vakıf faaliyetlerinden dolayı atılan iftiralar dolayısıyla tutukluyuz" dedi.

"Bu operasyonlar tamamen siyasi olup, bir amacı da belediye çalışanlarını korkutup, sindirip belediyeyi çalışamaz hale getirmektir" ifadelerini kullanan Özcan, "Böyle bir tuzağa düşmeyerek, Bolu halkına cesurca hizmet vermeyi sürdürmenizi bekliyorum" dedi.

"BOLU SİZE EMANET"

Özcan ayrıca şunları söyledi:

"Lütfen benim yokluğumu Bolu’muza aratmayın. Bolu’nun Türkiye’nin en temiz, en bakımlı ünvanını koruyunuz. Zira aldığınız maaşları bana değil, Bolu halkına borçlusunuz. Benim abdestimden şüphem yok. İğrenç iftiralardan aklanıp kısa süre içinde yanınıza döneceğim. Yılmak, korkmak, sinmek bize yakışmaz. Aman Bolu’muzu hizmetsiz bırakmayın. Başkanınız sizi üzecek, utandıracak işlere imza atmadı, atmayacak da! Yokluğumda Bolu size emanet!"