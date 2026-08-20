Türksat'ın radyo ve televizyon yayınlarını daha modern uydulara aktarması sebebiyle, uydu alıcısı ile dahili uydu alıcılı televizyon sahiplerinin kanal frekanslarını yenilemesi gerekebiliyor.
Türksat değişikliği için frekans rehberi: Kanalların silinmemesi için bunu yapın
Türksat'ın yeni nesil uydulara geçişiyle değişen kanal listelerini güncellemek için TKGS otomatik arama ve manuel frekans ayarı adımları belirginleşti.Kaynak: Haber Merkezi
15 Ağustos'u 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece tamamlanan aktarımla; sinyal gücünün artırılması, yayın kapasitesinin yükseltilmesi, 4K ve Ultra HD standartlarının daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor.
Yayınların aynı yörüngeden sürmesi dolayısıyla çanak anten yönünün değiştirilmesine ya da yeni ekipman alınmasına gereksinim duyulmuyor.
Öte yandan kimi televizyon ve uydu alıcılarında kanal listelerinin güncellenmesi adına otomatik ya da manuel tarama yapılması icap edebiliyor.
Türksat Kanal Güncelleme Sistemi bulunan alıcılar yeni frekansları çoğunlukla kendiliğinden tanımlıyor.
Ekranında kanalları göremeyen kullanıcıların alıcıyı açıp kapatması veya menüden otomatik güncellemeyi tekrar çalıştırması yetiyor.
Standart ve TKGS'siz Cihazlarda ise dahili veya harici eski tip alıcılarda el ile şebeke taraması gerçekleştirilmesi gerekiyor.
Kumanda üzerinden Ayarlar/Kurulum adımları izlenerek Uydu Arama sekmesinden manuel frekans ekranına ulaşılabiliyor.
Şebeke taraması için aşağıdaki frekanslardan herhangi biri kullanılabiliyor:
12380 MHz – Dikey (V) Polarizasyon Sembol Oranı: 27500
FEC: 3/4
12423 MHz – Yatay (H) Polarizasyon Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4
Arama süreci bittiğinde yeri değişen, kapanan veya listeden düşen tüm yayınlar tekrardan cihazlara yüklenmekte.