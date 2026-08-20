Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Türksat değişikliği için frekans rehberi: Kanalların silinmemesi için bunu yapın

Türksat değişikliği için frekans rehberi: Kanalların silinmemesi için bunu yapın

Türksat'ın yeni nesil uydulara geçişiyle değişen kanal listelerini güncellemek için TKGS otomatik arama ve manuel frekans ayarı adımları belirginleşti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türksat değişikliği için frekans rehberi: Kanalların silinmemesi için bunu yapın - Resim: 1

Türksat'ın radyo ve televizyon yayınlarını daha modern uydulara aktarması sebebiyle, uydu alıcısı ile dahili uydu alıcılı televizyon sahiplerinin kanal frekanslarını yenilemesi gerekebiliyor.

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Türksat değişikliği için frekans rehberi: Kanalların silinmemesi için bunu yapın - Resim: 2

15 Ağustos'u 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece tamamlanan aktarımla; sinyal gücünün artırılması, yayın kapasitesinin yükseltilmesi, 4K ve Ultra HD standartlarının daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor.

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Türksat değişikliği için frekans rehberi: Kanalların silinmemesi için bunu yapın - Resim: 3

Yayınların aynı yörüngeden sürmesi dolayısıyla çanak anten yönünün değiştirilmesine ya da yeni ekipman alınmasına gereksinim duyulmuyor.

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Türksat değişikliği için frekans rehberi: Kanalların silinmemesi için bunu yapın - Resim: 4

Öte yandan kimi televizyon ve uydu alıcılarında kanal listelerinin güncellenmesi adına otomatik ya da manuel tarama yapılması icap edebiliyor.

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Türksat değişikliği için frekans rehberi: Kanalların silinmemesi için bunu yapın - Resim: 5

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi bulunan alıcılar yeni frekansları çoğunlukla kendiliğinden tanımlıyor.

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Türksat değişikliği için frekans rehberi: Kanalların silinmemesi için bunu yapın - Resim: 6

Ekranında kanalları göremeyen kullanıcıların alıcıyı açıp kapatması veya menüden otomatik güncellemeyi tekrar çalıştırması yetiyor.

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Türksat değişikliği için frekans rehberi: Kanalların silinmemesi için bunu yapın - Resim: 7

Standart ve TKGS'siz Cihazlarda ise dahili veya harici eski tip alıcılarda el ile şebeke taraması gerçekleştirilmesi gerekiyor.

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Türksat değişikliği için frekans rehberi: Kanalların silinmemesi için bunu yapın - Resim: 8

Kumanda üzerinden Ayarlar/Kurulum adımları izlenerek Uydu Arama sekmesinden manuel frekans ekranına ulaşılabiliyor.

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Türksat değişikliği için frekans rehberi: Kanalların silinmemesi için bunu yapın - Resim: 9

Şebeke taraması için aşağıdaki frekanslardan herhangi biri kullanılabiliyor:

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Türksat değişikliği için frekans rehberi: Kanalların silinmemesi için bunu yapın - Resim: 10

12380 MHz – Dikey (V) Polarizasyon Sembol Oranı: 27500
FEC: 3/4

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Türksat değişikliği için frekans rehberi: Kanalların silinmemesi için bunu yapın - Resim: 11

12423 MHz – Yatay (H) Polarizasyon Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4

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Türksat değişikliği için frekans rehberi: Kanalların silinmemesi için bunu yapın - Resim: 12

Arama süreci bittiğinde yeri değişen, kapanan veya listeden düşen tüm yayınlar tekrardan cihazlara yüklenmekte.

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