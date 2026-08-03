Türklere kapış kapış vize veren ülkeler ortaya çıktı: Sürpriz liste

Uzmanlar, en pratik vize veren ülkelerde bile başvuruların eksiksiz ve dürüst bir şekilde yapılması gerektiğini vurguluyor. Banka hesabındaki düzenli gelir akışı, gidiş-dönüş biletleri ile konaklama detaylarının tutarlılığı ve ilk kez başvuranların doğrudan seyahat edecekleri ülkenin konsolosluğunu seçmesi, vize onayını garantilemede en kritik unsurlar olarak öne çıkıyor.