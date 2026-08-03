Son dönemde yükselen vize ret oranları ve randevu bulma zorlukları seyahat tutkunlarını alternatif yollar aramaya iterken, bazı ülkeler Türk vatandaşlarına sunduğu vize kolaylıkları ve yüksek onay oranlarıyla öne çıkmaya devam ediyor.
Türklere kapış kapış vize veren ülkeler ortaya çıktı: Sürpriz liste
Vize krizine rağmen Türk vatandaşlarına kapılarını açık tutan ülkeler öne çıkıyor. Yunanistan’ın kapı vizesi, Meksika ve Rusya’nın e-vize kolaylığı ve Mısır’ın varışta vize adımları seyahat severlere büyük pratiklik sağlıyor. En kolay vize veren rotalar ve başvuru tüyoları haberimizde.Kaynak: Haber Merkezi
Diplomatik ilişkiler, güçlü turizm potansiyeli ve dijital vize kolaylıkları sayesinde başvuru süreçleri çok daha pratik ve sorunsuz ilerliyor.
Schengen bölgesinde genel prosedürler sıkılaşmış olsa da turizm odaklı Akdeniz ülkeleri kapılarını açık tutuyor. Ege adalarına uygulanan kapı vizesi kolaylığıyla Yunanistan, Türkiye'den yapılan başvurularda en yüksek onay oranlarına sahip ülkelerin başında geliyor.
Benzer şekilde seyahat planı tutarlı ve evrakları düzenli başvuru sahiplerine İtalya ve İspanya gibi ülkeler de olumlu yaklaşarak uzun süreli vize düzenleme eğilimi gösteriyor. Orta Avrupa hattında ise bürokratik süreçleri hızlı işletmesi ve düşük ret oranlarıyla Slovakya dikkat çekiyor.
Konsolosluk randevusu beklemeden doğrudan dijital ortamda halledilebilen e-vize uygulamaları ise seyahat planlarını oldukça hızlandırıyor.
Meksika, internet üzerinden doldurulan birkaç dakikalık formla ücretsiz onay sunarken; Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkeler 16 ila 48 saat arasında e-vize imkanı tanıyor. Mısır ise son dönemde attığı adımlarla Türk vatandaşlarına varışta kapı vizesi ve e-vize kolaylığı sunarak dönemin en popüler rotalarından biri haline geldi.
Amerika ve Asya kıtasında da pratik seçenekler mevcut. Küba, yetkili acenteler üzerinden evrak kalabalığı olmaksızın temin edilen turist kartı sistemiyle süreci kolaylaştırırken; Kamboçya ve Nepal gibi ülkeler havalimanında verilen varış vizesiyle gezginleri karşılıyor. Tayland, Malezya ve Filipinler ise Türk vatandaşlarına sundukları tamamen vizesiz seyahat hakkıyla öne çıkıyor.
Uzmanlar, en pratik vize veren ülkelerde bile başvuruların eksiksiz ve dürüst bir şekilde yapılması gerektiğini vurguluyor. Banka hesabındaki düzenli gelir akışı, gidiş-dönüş biletleri ile konaklama detaylarının tutarlılığı ve ilk kez başvuranların doğrudan seyahat edecekleri ülkenin konsolosluğunu seçmesi, vize onayını garantilemede en kritik unsurlar olarak öne çıkıyor.