Türkler ve Tayvanlılar İskenderun'da siyah altın üretecek: Dünya bu olayı konuşacak

Yalçıntaş, 2027 yılında da yatırım yapılacağını belirterek, çelik alanında hem Türkiye’de hem de dünyada şirketin mevcut ürün portföyünde bulunmayan ve daha nitelikli üretim imkânı sunan yatırım fırsatlarının değerlendirmeye alınacağını ifade etti.