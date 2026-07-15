Türkiye’ye uyarı yapıldı: Ünlü maden suyunda bakteri çıktı, raflardan toplatılıyor

Geri çağırma işleminin tekli ya da kasa şeklinde satılan 0,75 litrelik Raffelberger Medium ile 0,70 litrelik Raffelberger Klassik maden sularını kapsadığı bildirildi. Uzmanlar, tüketici sağlığını tehdit edebilecek bu ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi ve satın alınan noktalara iade edilmesi gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.