Almanya merkezli faaliyet gösteren Raffelberger Mineralbrunnen GmbH, gerçekleştirdiği rutin kalite kontrolleri esnasında bazı maden suyu serilerinde bakteriyel kirlilik tespit etti.
Türkiye’ye uyarı yapıldı: Ünlü maden suyunda bakteri çıktı, raflardan toplatılıyor
Almanya merkezli Raffelberger, rutin kontrollerde bakteri tespit edilen maden suyu serilerini piyasadan toplama kararı aldı. İthalat yoluyla Türkiye'de de satılma ihtimali bulunan bu ürünlere karşı tüketiciler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.Kaynak: Haber Merkezi
Yaşanabilecek olası sağlık risklerini önlemek amacıyla şirket, bahse konu ürünlerini piyasadan geri çekme kararı aldığını duyurdu.
Geri çağırma işleminin tekli ya da kasa şeklinde satılan 0,75 litrelik Raffelberger Medium ile 0,70 litrelik Raffelberger Klassik maden sularını kapsadığı bildirildi. Uzmanlar, tüketici sağlığını tehdit edebilecek bu ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi ve satın alınan noktalara iade edilmesi gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.
Toplatılmasına karar verilen ürünlerin Tavsiye Edilen Tüketim Tarihleri (TETT) ve ürün grupları şu şekilde:
Raffelberger Medium (12x0,75 l) için TETT:
09.06.2028, 10.06.2028, 17.06.2028, 18.06.2028, 23.06.2028, 25.06.2028, 27.06.2028 ve 30.06.2028
Raffelberger Klassik (12x0,70 l) için TETT:
16.06.2028
Ürünlerin Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (MHD) bilgisi, şişelerin ön gövde etiketinin (bauchetikett) sağ alt köşesinde yer almakta.
Yapılan açıklamalarda, toplatılan maden sularında saptanan bakterinin türüne ve dağıtım kanallarına dair detaylı bir bilgiye yer verilmedi.
Ancak söz konusu markaya ait ürünlerin Türkiye genelindeki ithal gıda marketlerinde veya online alışveriş platformlarında satışta olma ihtimali göz önünde bulundurularak, yurt içindeki tüketicilerin de bu konuda son derece dikkatli olması gerektiği vurgulandı.