Türkiye'nin en yaşanılabilir şehirleri belli oldu: Listenin zirvesinde sürpriz il

Öğrenci kenti kimliği, yüksek yaşam standardı ve gelişmiş kent kültürüyle Eskişehir üst sıralardaki varlığını sürdürürken, Karadeniz’in ticaret ve kültür merkezi konumundaki Trabzon ise listenin ilk 10 sırasını tamamlayan kent oluyor.

Araştırma, büyükşehirlerdeki imkân çeşitliliğinin yanı sıra orta ölçekli kentlerde artan yaşam kalitesinin de gözle görülür bir şekilde yükseldiğini ortaya koyuyor.

İşte o liste:

1-) İstanbul

2-) Ankara

3-) İzmir

4-) Tekirdağ

5-) Kocaeli

6-) Antalya

7-) Yalova

8-) Bursa

9-) Eskişehir

10-) Trabzon