Türkiye genelinde altyapı, sağlık, eğitim, ekonomik güç ve çevre kalitesi gibi kritik kriterlerin değerlendirilmesiyle oluşturulan yaşam endeksi verileri paylaşıldı.
Türkiye'nin en yaşanılabilir şehirleri belli oldu: Listenin zirvesinde sürpriz il
Türkiye’de yaşam kalitesi, altyapı, ekonomik dinamikler ve çevre faktörleri dikkate alınarak hazırlanan en yaşanabilir şehirler araştırması açıklandı. İmkânlar, sanayi ve sosyal hayatın dengelendiği listede zirveye yerleşen kentler ve ülke genelinde öne çıkan ilk 10 şehir belli oldu.Kaynak: Haber Merkezi
İş imkânları ve sosyo-kültürel olanakların genişliğiyle öne çıkan İstanbul listenin zirvesindeki yerini korurken; düzenli kent yapısı, eğitim standartları ve kamu hizmetlerine erişim kolaylığıyla Ankara takipte kalıyor.
Ege'nin cazibe merkezi İzmir ise gelişmiş sosyal yaşamı ve kıyı kenti avantajıyla ilk üçteki yerini alıyor.
Lojistik avantajları ve sanayi hamleleriyle dikkat çeken Tekirdağ ile sanayinin yanı sıra istihdam olanaklarıyla öne çıkan Kocaeli üst sıralarda kendine yer buluyor.
Turizm potansiyelini güçlü altyapısıyla birleştiren Antalya, iklimsel avantajlarıyla dikkat çekerken; Marmara’nın geçiş noktasında yer alan Yalova ve sanayi ile doğayı buluşturan Bursa dengeli büyüme performansıyla öne çıkıyor.
Öğrenci kenti kimliği, yüksek yaşam standardı ve gelişmiş kent kültürüyle Eskişehir üst sıralardaki varlığını sürdürürken, Karadeniz’in ticaret ve kültür merkezi konumundaki Trabzon ise listenin ilk 10 sırasını tamamlayan kent oluyor.
Araştırma, büyükşehirlerdeki imkân çeşitliliğinin yanı sıra orta ölçekli kentlerde artan yaşam kalitesinin de gözle görülür bir şekilde yükseldiğini ortaya koyuyor.
İşte o liste:
1-) İstanbul
2-) Ankara
3-) İzmir
4-) Tekirdağ
5-) Kocaeli
6-) Antalya
7-) Yalova
8-) Bursa
9-) Eskişehir
10-) Trabzon