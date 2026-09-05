Gıda sektöründe yapay zeka tabanlı tüketici eğilimi ve marka algısı analizleri, Türkiye’nin geleneksel peynir pazarında dikkat çekici bir tabloyu ortaya koydu. Dijital mecralardaki tüketici geri bildirimleri, gıda güvenliği verileri, satış hacimleri ve marka bilinirliği parametreleri üzerinden yapılan incelemelerde, endüstriyel devler ile bölgesel/coğrafi işaretli üreticiler arasındaki rekabetin seyri netleşti.
Türkiye'nin en iyi peynir markaları belli oldu: Zirvede herkesin bildiği o marka
Yapay zekanın tüketici verileri ve marka algısı üzerinden yaptığı analiz, Türkiye peynir pazarındaki dönüşümü göz önüne serdi. Ulusal markalar erişilebilirlikle öne çıkarken, tüketicinin doğal ve coğrafi işaretli ürünlere yönelmesi pazarda rekabeti yeniden şekillendiriyor.Kaynak: Haber Merkezi
GELENEKSEL PAZARDA HİJYEN VE ULAŞILABİLİRLİK ÖNE ÇIKIYOR
Yapay zeka algoritmalarının veri madenciliği yöntemleriyle derlediği sonuçlara göre, ulusal ölçekte dağıtım ağına sahip kitlesel markalar "güvenilirlik" ve "erişilebilirlik" kriterlerinde ilk sıraları parsellemeyi sürdürüyor.
Sütaş ve Pınar gibi köklü üreticiler; beyaz peynir ve taze kaşar gibi günlük tüketim kategorilerinde yüksek pazar payı ve standart üretim kalitesiyle listenin üst basamaklarında yer buluyor. Yapılan analizlerde ilk sırada Sütaş markası yer alıyor. İşlenmiş ve fonksiyonel peynir grupta inovatif ambalaj ve segmentasyon çözümleri sunan Muratbey gibi markalar ise özellikle çocuklu ailelerin ve genç tüketicilerin tercihlerinde öne çıkıyor.
COĞRAFİ İŞARET VE NİŞ ÜRETİM YÜKSELİŞTE
Analizin en çarpıcı yönünü ise değişen tüketici alışkanlıkları oluşturuyor. Yapay zeka verileri, tüketicilerin artık yalnızca fiyat veya marka tanınırlığına değil; sütün kaynağına, katkısız üretime ve geleneksel olgunlaştırma süreçlerine daha fazla odaklandığını gösteriyor.
Trakya ve Çanakkale Hattı: Ezine ve eski kaşar kategorisinde Tahsildaroğlu ve Yükseloğulları gibi markalar endüstriyel gruptan sıyrılarak kalite algısıyla ön plana çıkıyor.
Yerel ve Kooperatif Hamlesi: Tire Süt Kooperatifi ve Atatürk Orman Çiftliği gibi şeffaf üretim modeli sunan yapılar, "doğal gıda" arayışındaki kitlede en yüksek memnuniyet skorlarına ulaşıyor.
Yöresel Gurme Kategori: Kars Gravyeri, Divle Obruk ve Erzincan Tulumu gibi tescilli ürünlerde ise marka adından ziyade menşe garantisi veren butik mandıraların dijital görünürlüğü artış gösteriyor.
PAZARIN YENİ GERÇEĞİ: STANDART KALİTE Mİ, ÖZGÜN AROMA MI?
Yapılan analiz, Türkiye’deki peynir pazarının iki ana eksene bölündüğünü ortaya koyuyor. Bir yanda hijyen, fiyat istikrarı ve lojistik gücüyle geniş kitlelere ulaşan sanayi markaları; diğer yanda ise coğrafi işaret ve geleneksel reçetelerle yüksek katma değer yaratan yerel üreticiler. Tüketici karar alma mekanizmasında her iki grubun da farklı ihtiyaçlara yanıt verdiği belirtiliyor.
Tüketici tercihlerindeki bu dönüşümün, önümüzdeki dönemde büyük markaları da daha fazla organik ve yöresel seri üretmeye sevk etmesi bekleniyor.
Not: Bu haber; kullanıcı yorumları, tüketici talebi, satış popülerliği, marka bilinirliği ve ürün memnuniyeti gibi kriterlerin yapay zeka tarafından analiz edilmesiyle oluşturulmuş editoryal bir değerlendirmedir. Resmi bir kurumun araştırması değildir.