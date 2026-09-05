Türkiye'nin en iyi peynir markaları belli oldu: Zirvede herkesin bildiği o marka

Sütaş ve Pınar gibi köklü üreticiler; beyaz peynir ve taze kaşar gibi günlük tüketim kategorilerinde yüksek pazar payı ve standart üretim kalitesiyle listenin üst basamaklarında yer buluyor. Yapılan analizlerde ilk sırada Sütaş markası yer alıyor. İşlenmiş ve fonksiyonel peynir grupta inovatif ambalaj ve segmentasyon çözümleri sunan Muratbey gibi markalar ise özellikle çocuklu ailelerin ve genç tüketicilerin tercihlerinde öne çıkıyor.