Gastronomi dünyasında heyecanla beklenen yılın en iyi kahve şehri değerlendirmesi tamamlandı. Türkiye genelinde gerçekleştirilen kapsama alanı geniş lezzet ve aroma araştırmaları sonucunda, köklü tarihi ve kendine has pişirme gelenekleriyle öne çıkan Gaziantep, Türkiye'nin en iyi kahve yapan ili unvanına layık görüldü.
Türkiye'nin en iyi kahvesi belli oldu: Zirve şaşırttı
Köklü tarihi, taş dibekleri ve közde pişirme geleneğiyle öne çıkan Gaziantep, Türkiye’nin en iyi kahve yapan ili seçildi. Şehir, asırlık lezzet mirasıyla kahve severlerden ve jüriden tam not alarak zirveye yerleşti.Kaynak: Haber Merkezi
Yapılan değerlendirmelerde sadece kahve çekirdeğinin kalitesi değil; işleme teknikleri, tazelik, pişirme ritüelleri ve sunum kültürü gibi pek çok farklı detay ele alındı.
Izgarada, közde ve taş dibeklerde hazırlanan geleneksel tarifleriyle rakipsiz bir lezzet profili sunan kent; özellikle meşe odunu ateşinde ağır ağır pişirilen dibek kahvesi ve doğal yabani fıstıklardan elde edilen menengiç kahvesiyle gastronomi jürisinden ve kahve severlerden tam not aldı.
Farklı illerin modern üçüncü dalga kahvecilik anlayışıyla yarıştığı maratonda Gaziantep'i zirveye taşıyan ana unsur, yüzyıllardır bozulamayan lezzet standardı ve kahve demlemeyi bir sanat haline getiren usta eller oldu.
Kahvenin fincana gelene kadar geçtiği her aşamada gösterilen titizlik, kenti sadece Türkiye'nin değil, bölgenin de kahve başkenti konumuna getirdi.
Uzmanlar, elde edilen bu unvanın hem kentin kültür turizmine büyük bir ivme kazandıracağını hem de geleneksel Türk kahvesi mirasını gelecek kuşaklara aktarmada önemli bir role sahip olacağını vurguluyor.