Türkiye'nin en değerli markaları açıklandı: Zirvedeki isim değişmedi

İlk Beşte Bankacılık ve Sanayi

Araştırmada ikinci sırada 1 milyar 989 milyon dolarlık marka değeriyle Arçelik yer aldı. İş Bankası ise 1 milyar 243 milyon dolarla üçüncü sıradaki konumunu korudu.

Otomotiv sektörünün önemli oyuncularından Ford Otosan, geçen yıla göre bir basamak yükselerek dördüncü sıraya çıktı. Ziraat Bankası da listeyi beşinci sırada tamamladı. Böylece ilk beş sırada havacılık, dayanıklı tüketim, bankacılık ve otomotiv sektörleri temsil edildi.