Küresel marka liginde Türkiye'yi temsil eden devlerin 2026 yılı karnesi resmen ilan edildi. Toplam marka değerinin geçen yıla kıyasla ciddi bir büyüme kaydettiği raporda, Türk şirketlerinin yurt dışı açılımlarının ve ihracat yeteneklerinin marka değerlerine doğrudan can suyu olduğu vurgulandı.
Türkiye'nin en değerli markaları açıklandı: Zirvedeki isim değişmedi
Brand Finance’ın 2026 raporuna göre Türk Hava Yolları (THY), yaklaşık 2,9 milyar dolarlık marka değeriyle Türkiye'nin en değerli markası unvanını açık ara korudu. işte Türkiye'nin en değerli markalarının sıralaması...Derleyen: Züleyha Öncü
Rapora göre Türk Hava Yolları (THY), tam 2 milyar 884 milyon dolarlık devasa marka değeriyle Türkiye'nin en değerli markası olma unvanını bu yıl da kimseye kaptırmayarak son yıllardaki sarsılmaz liderliğini sürdürdü.
İlk Beşte Bankacılık ve Sanayi
Araştırmada ikinci sırada 1 milyar 989 milyon dolarlık marka değeriyle Arçelik yer aldı. İş Bankası ise 1 milyar 243 milyon dolarla üçüncü sıradaki konumunu korudu.
Otomotiv sektörünün önemli oyuncularından Ford Otosan, geçen yıla göre bir basamak yükselerek dördüncü sıraya çıktı. Ziraat Bankası da listeyi beşinci sırada tamamladı. Böylece ilk beş sırada havacılık, dayanıklı tüketim, bankacılık ve otomotiv sektörleri temsil edildi.
125 Markanın Toplam Değeri
Brand Finance verilerine göre araştırmada yer alan 125 Türk markasının toplam değeri, geçen yıla kıyasla yüzde 15 artış göstererek 19,6 milyar dolara ulaştı. Bir önceki yıl yaklaşık 17 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam marka değeri, üst üste ikinci kez büyüme kaydetti.
Raporda özellikle havacılık, savunma sanayii, finansal hizmetler, elektronik ve hazır giyim sektörlerinde faaliyet gösteren markaların yükselişinin bu artışta etkili olduğu vurgulandı.
Marka Değerini Ne Arttırıyor?
Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, Türk markalarının uluslararası pazarlarda büyümesinin marka değerlerine doğrudan katkı sağladığını belirtti. Özellikle yurt dışı gelirleri güçlü olan şirketlerin marka değerlerinde daha istikrarlı yükseliş görüldüğüne dikkat çekti.
Araştırmaya göre toplam marka değerinin yaklaşık yüzde 23'ünü bankacılık sektörü oluştururken, hava yolu ve elektronik sektörlerinin payı yüzde 15 seviyesinde gerçekleşti.
2026'nın En Değerli 5 Türk Markası
Türk Hava Yolları – 2,884 milyar dolar
Arçelik – 1,989 milyar dolar
İş Bankası – 1,243 milyar dolar
Ford Otosan – 1,037 milyar dolar
Ziraat Bankası – 958 milyon dolar