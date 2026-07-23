Yeniçağ Gazetesi
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Türkiye'nin dev otomotiv fabrikası üretime ara veriyor: KAP resmen duyurdu

Türkiye'nin otomotiv yan sanayisindeki önemli üretim tesislerinden Bosch Fren Sistemleri, Bursa fabrikasında üretime geçici olarak ara vereceğini açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre çalışanlar yıllık izne çıkarken, fabrikada kapsamlı bakım çalışmaları gerçekleştiri

Hava Demir Hava Demir
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Türkiye'nin dev otomotiv fabrikası üretime ara veriyor: KAP resmen duyurdu - Resim: 1

Otomotiv yan sanayisinin önde gelen şirketlerinden Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bursa'daki üretim tesisinde planlı üretim duruşuna gidileceğini duyurdu. Şirket, kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı resmi açıklamayla kamuoyuyla paylaştı.

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Türkiye'nin dev otomotiv fabrikası üretime ara veriyor: KAP resmen duyurdu - Resim: 2

ÜRETİM 27 TEMMUZ'DA DURACAK

KAP'a yapılan bildirime göre, Bursa'daki Bosch Fren Sistemleri fabrikasında üretim faaliyetleri 27 Temmuz - 9 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamen durdurulacak.

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Türkiye'nin dev otomotiv fabrikası üretime ara veriyor: KAP resmen duyurdu - Resim: 3

Şirket, üretime ara verilmesinin her yıl uygulanan planlı yıllık izin dönemi ile tesis genelinde gerçekleştirilecek periyodik bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında alındığını bildirdi.

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Türkiye'nin dev otomotiv fabrikası üretime ara veriyor: KAP resmen duyurdu - Resim: 4

ÇALIŞANLAR YILLIK İZNE ÇIKACAK

İki haftalık süreç boyunca fabrika çalışanları yıllık izinlerini kullanırken, üretim tesisinde kapsamlı bakım ve teknik yenileme çalışmaları yapılacak.

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Türkiye'nin dev otomotiv fabrikası üretime ara veriyor: KAP resmen duyurdu - Resim: 5

Şirket, bu uygulamanın operasyonların daha verimli şekilde sürdürülmesi amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilen planlı bir süreç olduğunu belirtti.

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Türkiye'nin dev otomotiv fabrikası üretime ara veriyor: KAP resmen duyurdu - Resim: 6

ÜRETİM YENİDEN BAŞLAYACAK

Bosch Fren Sistemleri'nin KAP açıklamasına göre, bakım ve izin sürecinin tamamlanmasının ardından üretim bantları 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü yeniden faaliyete geçecek.

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Türkiye'nin dev otomotiv fabrikası üretime ara veriyor: KAP resmen duyurdu - Resim: 7

Şirket ayrıca, planlı üretim duruşunun tedarik zinciri veya operasyonel faaliyetler üzerinde herhangi bir olumsuz etki oluşturmasının beklenmediğini vurguladı.

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Türkiye'nin dev otomotiv fabrikası üretime ara veriyor: KAP resmen duyurdu - Resim: 8

KAP'TAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

21 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamada, üretime verilen aranın tamamen planlı bakım çalışmaları ve yıllık izin programı kapsamında gerçekleştirileceği belirtilirken, fabrikanın faaliyetlerine planlanan takvim doğrultusunda yeniden başlayacağı ifade edildi.

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