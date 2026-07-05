Uraloğlu, 2053 vizyonu kapsamında ise ülkenin dört bir yanının yüksek hızlı tren ağıyla birbirine bağlanacağını ve Türkiye'nin 48 saat içinde trenle dolaşılabilecek bir ulaşım altyapısına kavuşacağını söyledi.
Türkiye'nin demir yolu haritası değişiyor: Tüm Türkiye 48 saatte gezilecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2028 yılına kadar hızlı tren bağlantısına sahip il sayısının 11'den 27'ye çıkarılacağını açıkladı.Kaynak: AA
Ulaşım yatırımlarının ekonomik kalkınmanın temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, ulaşımın ticareti, ticaretin üretimi, üretimin ise sürdürülebilir kalkınmayı desteklediğini ifade etti.
Son 24 yılda ulaştırma ve altyapı alanında yaklaşık 355 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirildiğini belirten Bakan Uraloğlu, bu yatırımlar sayesinde Türkiye'nin bölünmüş yollar, otoyollar, yüksek hızlı tren hatları, limanlar, havalimanları, lojistik merkezler ve güçlü haberleşme altyapısıyla donatıldığını dile getirdi.
Demir yollarının 2002 yılından itibaren devlet politikası olarak önceliklendirildiğini söyleyen Uraloğlu, 2002'de yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu ağının bugün 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 14 bin 9 kilometreye ulaştığını kaydetti.
Mevcut hatların da kapsamlı şekilde yenilendiğini belirten Uraloğlu, yaklaşık 11 bin kilometrelik demir yolu ağının modernize edildiğini ifade etti. Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli ile Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projelerinde inşa çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Projesi'nin Türkiye'nin Ermenistan ve Azerbaycan bağlantısını güçlendireceğini belirten Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden planlanan demir yolu hattının ise İstanbul Boğazı'nda Marmaray'a alternatif yeni bir ulaşım koridoru oluşturacağını söyledi. Projede ihale sürecinin tamamlanmasının ardından bu yıl yapım çalışmalarına başlanmasının hedeflendiğini ifade etti.
Demir yolu taşımacılığını destekleyen iltisak hatlarının uzunluğunun 2028 yılına kadar 608 kilometreye çıkarılmasının planlandığını aktaran Uraloğlu, lojistik merkez sayısının da 13'ten 25'e yükseltileceğini açıkladı.
Bakan Uraloğlu, demir yolu ağının 2028 yılında 17 bin 287 kilometreye, 2053 yılında ise 28 bin 590 kilometreye ulaşmasının hedeflendiğini belirterek, halen 4 bin 164 kilometrelik hatta yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Hızlı tren projelerinin tamamlanmasıyla birlikte 2028'de doğrudan hızlı tren hizmeti alan il sayısının 27'ye yükseleceğini, 2053 hedefi doğrultusunda ise Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağıyla baştan sona birbirine bağlanacağını sözlerine ekledi.