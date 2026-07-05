Türkiye'nin demir yolu haritası değişiyor: Tüm Türkiye 48 saatte gezilecek

Demir yollarının 2002 yılından itibaren devlet politikası olarak önceliklendirildiğini söyleyen Uraloğlu, 2002'de yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu ağının bugün 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 14 bin 9 kilometreye ulaştığını kaydetti.