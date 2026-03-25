İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü "uyuşturucu" soruşturması kapsamında Burak Elmas, Hakan Sabancı, Hande Erçel, Güzide Duran, Didem Soydan, Kerim Sabancı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜYE GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Güzide Duran ve Didem Soydan da ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Oyuncu Hande Erçel hakkında da gözaltı kararı bulunuyor.

Orman, işlemleri için emniyete götürüldü.