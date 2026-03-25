İran savaşı tüm bölge ülkeleri derinden etkilerken Türkiye'nin Orta Doğu diplomasisi de hız kesmeden devam diyor.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede son gelişmeler ele aldı.

BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİNİ SUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nda yaşanan helikopter kazası nedeniyle Katar Emiri’ne başsağlığı diledi. Katar Emiri de aynı kaza sebebiyle Erdoğan’a başsağlığı dileklerini sundu.

Katar Emiri Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bölgemizdeki savaşı durdurmak için gösterdiği çabalar için teşekkür etti.

Al Sani görüşmede, iki ülkenin ekiplerinin sürekli diyalog halinde kalacağını belirtti.